В Уфе на газопроводе вспыхнул трехметровый факел

9 октября в Уфе на улице Ульяновых на газопроводе произошло факельное горение остатков газа. Высота пламени достигла трех метров.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, горение произошло на подземном газопроводе диаметром 150 миллиметров при проведении плановых работ по врезке. На место прибыли сотрудники пожарной части 3 ФГКУ "22 отряд ФПС по РБ" - две единицы техники и девять человек.

На месте выяснилось, что причина инцидента - сварочные работы. Ликвидировали факельное горение в половину десятого по московскому времени. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по РБ.