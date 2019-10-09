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09.10.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе на газопроводе вспыхнул трехметровый факел

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

9 октября в Уфе на улице Ульяновых на газопроводе произошло факельное горение остатков газа. Высота пламени достигла трех метров.

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Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, горение произошло на подземном газопроводе диаметром 150 миллиметров при проведении плановых работ по врезке. На место прибыли сотрудники пожарной части 3 ФГКУ "22 отряд ФПС по РБ" - две единицы техники и девять человек.

На месте выяснилось, что причина инцидента - сварочные работы. Ликвидировали факельное горение в половину десятого по московскому времени. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по РБ.

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