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09.10.2019 17:35
Проект: В регионах

Омские власти держат на контроле масштабный ремонт фасадов домов

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр города Оксана Фадина проинспектировали три десятка объектов, сделав особый акцент на качество и темпы ремонта. Всего в планах нынешнего года привести в порядок фасады 169 домов. Столь масштабные ремонтные работы в истории Омска происходят впервые.
Фото: Администрация Омска Фото: Администрация Омска
Фото: Администрация Омска

Напомним, что благодаря усилиям губернатора Александра Буркова в текущем году из резервного фонда правительства РФ Омской области выделено 1,1 миллиарда рублей на ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов.

Первым пунктом совместного объезда стала площадка на улице Ивана Алексеева в Центральном округе города, где ремонтируются сразу два дома. Далее руководители и специалисты правительства, профильных министерств и ведомств, мэр города осмотрели дома на улицах Ленина, Циолковского, Рождественского, Лобкова , Ленинградской площади, Иртышской Набережной, бульваре Победы, проспекте Карла Маркса и в других зонах активного ремонта.

- Обязанность города - до 31 декабря 2019 года выполнить работы по ремонту фасадов. Большую часть строители завершат к началу международного форума Россия-Казахстан, который откроется 7 ноября. Наша задача - не просто подготовить Омск к встрече гостей, но и значительно улучшить облик города, - заявил губернатор Александр Бурков. - Нас критикуют, что не все идет гладко. Но, если бы мы сидели сложа руки, то и не было бы ни масштабного ремонта, ни повода для критики. Давайте видеть главное: региональное правительство и мэрия Омска сегодня работают над улучшением облика города. Омичи видят это. И я уверен, что они нас поддерживают.

Фото: Администрация Омска

По информации департамента городского хозяйства администрации Омска, в настоящий момент общий уровень готовности на объектах, где ведутся работы, составляет 50-90 процентов. Задействован целый ряд подрядных организаций. Масштабный ремонт идет по всему городу.

Оперативно ведется и "работа над ошибками". Личное участие в процессе принимает мэр Омска Оксана Фадина. Очередная ее встреча с активными жителями ремонтируемого дома № 30 по улице Ленина, представителями УК, подрядчика, Госжилинспекции, главой Центрального округа состоится сегодня вечером.

- Если стороны не смогут прийти к пониманию на строительном объекте, будем искать его в моем кабинете, - подчеркивает Оксана Фадина. - Впереди уже очередные планы, но для начала надо завершить текущие работы. Контроль выполнения графика ремонта фасадов, качества работ ведутся, и будут вестись в ежедневном режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска

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