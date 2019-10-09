Под Томском украли детский лагерь

Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.

- Поступило сообщение о хищении имущества в период с 4 по 6 октября 2019 года в окрестностях Малое Протопопово Томского района, - сообщает УВМД России по Томской области.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, размер ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.

- Наш лагерь, который был специально построен, наглым образом разобран, распилен и вывезен, - рассказал на своей странице в социальной сети директор лагеря "Перевал" Виктор Сиротин. - Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.