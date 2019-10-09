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09.10.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане изъяли 139 тонн контрафактного коньяка

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь нелегальный оборот коньяка в Махачкале.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление Росалкогольрегулирования по СКФО, в результате проверки был обнаружен контрафактный коньяк, который уже был готов к розливу в стеклянную тару.

Отмечается, что речь идет о 139 тоннах алкоголя. Также уточняется, что незаконный оборот алкогольной продукции без лицензии был зафиксирован в Степном поселке.

Правоохранители изъяли контрафактный коньяк и отправили его на досудебное хранение. Сейчас идет административное расследование.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала Госрегулирование оборота алкоголя
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