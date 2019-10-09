Как советские диверсанты обеспечили взятие Лиинахамари 75 лет назад

75 лет назад, в ночь на 9 октября 1944 года Северный флот высадил морской десант в районе порта Лиинахамари. Это было в ходе Петсамо-Киркенесской операции Великой Отечественной войны. 14 октября окрестности порта и важные дороги вдоль побережья были очищены от противника. 15 октября штурмом взяли город Петсамо, сейчас он называется Печенга и находится в Мурманской области.

Порт Лиинахамари для немцев имел большое значение. Здесь находилась не только одна из основных военно-морских баз на побережье Баренцева моря, но располагалась и главная база по вывозу никеля в районе поселка Петсамо. Оборона порта и гавани насчитывала четыре береговые батареи орудий калибра 150 и 210 миллиметров, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных орудий , приспособленных для стрельбы по наземным и морским целям. Особую роль в обороне порта играл мыс Крестовый. Он закрывал узкий вход в залив Петсамо. И любые корабли сразу становились легкой мишенью для береговых батарей. Поэтому мыс Крестовый называли ключом к порту Лиинахамари и к Петсамо.

Советское командование, разрабатывая операцию, решило подобраться к мысу Крестовый с тыла. Захватить батареи должен был разведывательный отряд Северного оборонительного района, командир - Иван Барченко-Емельянов, и 181-й отряд особого назначения Северного флота. Командовал им лейтенант Виктор Леонов. Ночью 9 октября 1944 года бойцы высадились на побережье губы Малая Волоковая, это между заливом Петсамо и хребтом Муста-Тунтури. Они должны были через сопки подойти к мысу Крестовому и внезапно ударить по врагу.

Почти трое суток отряд с большой осторожностью пробивался к вражеским позициям. Но немцы обнаружили разведчиков и открыли огонь. Это было 12 октября. Бойцы Леонова отразили несколько ожесточенных контратак, к немцам с противоположного берега постоянно прибывало подкрепление. Но советские разведчики не только отбили атаки, но еще смогли захватить и вторую батарею. Уцелевший гарнизон немецкой батареи капитулировал. Отряд разведчиков потерял 53 человека убитыми и ранеными.

Разведчики блокировали 150-миллиметровую батарею. Немцы не в состоянии были открыть огонь с мыса Крестовый по катерам с десантом, которые прорвались в порт. Операция по захвату порта началась вечером 12 октября. А 15 октября Лиинахамари и город Петсамо полностью освободили от врага.

Немецким артиллерийским огнем был поврежден один торпедный катер и один катер "морской охотник". Тем не менее, они произвели высадку десантников и благополучно вернулись на базу. А вот катер СКА-428 выскочил на камни в порту, под огнем врага экипаж по приказу командира оставил его и присоединился к десанту. Потери в экипажах катеров составили четверо убитых и десять раненых.

Лейтенант Виктор Леонов за участие в операции на мысе Крестовый был представлен к награде и получил звание Героя Советского Союза. Такую же награду получили майор Иван Барченко-Емельянов, разведчики Андрей Пшеничных и Семен Агафонов. Командир отряда катеров Герой Советского Союза Александр Шабалин получил за эту операцию вторую звезду Героя, командиры отряда катеров Сергей Коршунович и Сергей Зюзин также удостоены звания Героев Советского Союза.