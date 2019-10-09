Петербургу предрекли увеличение осадков в ближайшие 50 лет в два раза

Интенсивность осадков и угрозы наводнений в Петербурге в ближайшие 50 лет возрастут, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

По оценкам метеорологов, прогнозы на ближайшие 25 и 50 лет предполагают увеличение количества осадков в Северо-Западном регионе, в частности в Санкт-Петербурге, почти вдвое. Это повысит и вероятность возникновения наводнений.

Напомним, 1 октября в Северной столице из-за угрозы наводнения закрыли створы комплекса защитных сооружений. На период закрытия створов дамбы было прекращено движение водного транспорта по Кронштадтскому корабельному фарватеру. В тот же день створы дамбы закрыли, движение судов было восстановлено.