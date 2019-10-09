В Калининграде пройдут Дни Эрмитажа

Выставкой "Александр I и Наполеон. Встреча на Немане" откроются Дни Эрмитажа, которые впервые пройдут в Калининграде с 10 октября.

В Калининградском музее изобразительных искусств будет представлено около 60 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа, связанных с исторической встречей в Пруссии российского и французского императоров 25 июня (7 июля) 1807 года.Их переговоры прошли на плоту, специально построенном для этой встречи посреди реки Неман. В результате был подписан Тильзитский мир между Россией и Францией.

На выставке, как рассказали в пресс-службе Музея искусств, можно будет увидеть портреты основных действующих лиц исторического события и другую живопись, графику, скульптуру, памятники прикладного искусства и нумизматики, мундиры русских и французских войск.

Выставка будет открыта до 15 декабря. Сопровождает ее показ документального фильма Государственного Эрмитажа "Гвардия в годы правления Александра I. История Российской Императорской гвардии".

Во время Дней будет работать кинотеатр "Эрмитаж VR", где можно совершить виртуальную прогулку по залу Юпитера и Галерее истории древней живописи, а также посмотреть фильм в формате 360 "Эрмитаж. Погружение в историю" и документальную ленту "Ах, Эрмитаж!".

Программа Дней включает также выставку "Эрмитажная библиотека", где будут представлены издания знаменитого музея, и лекторий его сотрудников.