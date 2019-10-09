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09.10.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северодвинске полиция разыскала женщину, избившую своего ребенка

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Сотрудники полиции Северодвинска нашли молодую женщину, которая избила своего маленького ребенка, находившегося в коляске.

Видео с этой сценой накануне было выложено в одной из городских групп в социальной сети. На нем видно, как женщина сначала что-то ищет в траве, затем бьет рукой малыша, лежащего в коляске, и уходит с ним. Видео вызвало возмущенные комментарии пользователей. Полиция начала проверку по факту случившегося.

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- Личность женщины установлена, сейчас с ней проводится работа, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Иван Распутин. - Ранее в поле зрения правоохранительных органов эта жительница Северодвинска не попадала. Ее ребенку полтора года. По предварительным данным, какого-либо вреда здоровью в результате случившегося он не получил.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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