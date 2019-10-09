Бывший замглавы Элисты предстанет перед судом за взятку

Бывший замглавы администрации Элисты обвиняется в получении взятки. Об этом информирует Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника. Речь идет о получении денежной взятки.

"По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2018 года по июль 2019 года получил взятку путем банковских переводов за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей в городе Элисте, ускорение оформления права пользования земельными участками, а также выдачу разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию", - отмечается в сообщении.

Также стало известно, что уголовное дело уже направлено в Элистинский городской суд.