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09.10.2019 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший замглавы Элисты предстанет перед судом за взятку

Текст: Руслан Мельников

Бывший замглавы администрации Элисты обвиняется в получении взятки. Об этом информирует Генпрокуратура РФ.

Фото: пресс-служба Ростовского областного суда
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По данным ведомства, прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего чиновника. Речь идет о получении денежной взятки.

"По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2018 года по июль 2019 года получил взятку путем банковских переводов за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей в городе Элисте, ускорение оформления права пользования земельными участками, а также выдачу разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию", - отмечается в сообщении.

Также стало известно, что уголовное дело уже направлено в Элистинский городской суд.

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