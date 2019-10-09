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09.10.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похитителю часов у игрока "Краснодара" Ари грозит десять лет тюрьмы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Ленинский районный суд столицы Кубани прокуратура направила уголовное дело в отношении мужчины, который похитил у форварда футбольного клуба "Краснодар", кандидата в сборную России Ари коллекцию дорогих часов.

Фото: iStock
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"Прокуратура Западного административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 46-летнего уроженца города Тимашевска. Органами предварительного расследования он обвиняется в краже, - рассказали в среду в пресс-службе прокуратуры Кубани.

По версии следствия, шестого января 2019 года местный житель приехал из кубанского райцентра на машине к частному дому, расположенному в центре города, "проник через окно и похитил 12 наручных часов", причинив владельцу коллекции "ущерб в особо крупном размере".

Когда оперативники вышли на след вора и задержали подозреваемого, выяснилось, что тот несколько украденных часов уже продал, а другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома в Тимашевске.

Как уже сообщалось, общая стоимость похищенных дорогих часов составляет 23 миллиона рублей. 33-летний натурализованный бразилец провел за сборную Россию два официальных международных матча (в том числе в поединке Лиги наций с национальной командой Швеции). В нынешнем сезоне он, по словам главного тренера "быков" Сергея Матвеева, стал ключевым игроком кубанского коллектива. И если Ари по каким-то причинам не выходит на поле, то действия в нападении у "Краснодара" сразу становится намного менее эффективными.

Обвиняемому в похищении коллекции часов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция за совершенное преступление предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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