В Сочи начали готовить к реконструкции смотровую башню Ахун

В Сочи одну из главных достопримечательностей города - башню Ахун - начали готовить к реконструкции. Об этом сообщает Общественное телевидение России (ОТР).

В июне этого года башню закрыли для посещения туристов - из-за удара молнии во время грозы в стенах здания появились трещины. Внимательно изучив памятник архитектуры, эксперты сошлись во мнении, что башня находится в аварийном состоянии. Для сохранения объекта требуются основательные работы: снять облицовочный камень, установить стяжки, укрепить основание.

- В данном случае консервационные и противоаварийные работы уже не целесообразны. Речь идет о восстановительном ремонте и реставрации. Причем в хорошую погоду - а в Сочи это немаловажный фактор - процесс займет семь-восемь месяцев, - рассказал главный специалист по историко-культурному наследию сочинского национального парка Николай Марков.

Кстати

Башню с рестораном высотой 30 метров на вершине горы Ахун в итальянском стиле открыли в 1936 году. По аналогии со средневековой архитектурой для ее возведения специально отобрали грубо отесанные глыбы известняка. В хорошую погоду с верхней площадки башни открывается вид на Абхазию, центральную часть города и цепь гор Главного Кавказского хребта.