В Кургане нашли "подпольный крематорий" медицинских отходов

Курганская природоохранная прокуратура проверяет обстоятельства появления в здании заброшенного склада на улице Омской "подпольного крематория", где хранили и, возможно, уничтожали опасные медицинские отходы.

"Совместно со специалистами управления Роспотребнадзора и полиции организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства размещения отходов и лиц к этому причастных", - сообщается на официальном портале облпрокуратуры.

Ранее СМИ писали, что на обнаруженной в центре города площадке утилизировали медотходы, включая фрагменты тел.

По свидетельству правоохранительных органов, есть реальная угроза людям и окружающей среде. В связи с этим предпринимаются меры для устранения возможных последствий правонарушения, таких как распространение инфекционных заболеваний.