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09.10.2019 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кургане завели уголовное дело из-за "подпольного крематория"

Текст: Валентина Пичурина

По материалам прокурорской проверки следственный отдел Кургана возбудил уголовное дело за нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Фото: пресс-служба МВД РФ по Красноярскому краю
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Напомним, о несанкционированном складе медицинских отходов на улице Омской в прокуратуре узнали из СМИ. Во время проверки факты подтвердились: в необорудованном помещении, действительно, складируют и утилизируют в самодельной печи медицинские отходы с выбросом в атмосферный воздух вредных веществ.

По мнению надзорного ведомства, это является грубым нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере обращения с отходами, в том числе медицинскими.

Кому принадлежит "подпольный крематорий", как образно назвали самодельную печь журналисты, пока неизвестно. Владельца помещения устанавливают.

На месте происшествия работают специалисты, среди которых следователи-криминалисты, работники Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области. Территория склада оцеплена.

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