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09.10.2019 13:56
Рубрика: Спорт

Шотландия нанесла России рекордное поражение на Кубках мира по регби

Текст: Максим Домчев

В заключительном матче на Кубке мира по регби сборная России со счетом 0:61 уступила Шотландии. Это самое крупное поражение в истории этого турнира для российской команды.

Сборная России достойно проиграла ирландцам на Кубке мира по регби

Для сборной России Кубок мира по регби завершен. Команда сыграла четыре матча группового раунда, в которых не сумела набрать ни одного очка. Учитывая уровень развития регби в нашей стране, само попадание команды на главный турнир четырехлетия выглядит как чудо.

От матча с Шотландией никто не ждал ничего особенного. Класс команд совершенно разный, как будто начинающий боксер выходит на ринг против обладателя пояса чемпиона мира. Однако российская команда сражалась на протяжении всего турнира, чем завоевала уважение со стороны соперников и зрителей.

По итогам турнира сборная России сумела занести всего одну попытку, а в матче против Самоа команда даже выиграла первую половину встречи. Но этого пока мало для того, чтобы на равных конкурировать на мировой арене.

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