СМИ: ФБР с программами слежки нарушало права американцев

Конституционные права граждан США были нарушены действиями сотрудников ФБР, считают журналисты Wall Street Journal, проанализировавшие данные суда. Речь, в частности, идет о электронных программах для слежки, которые американские спецслужбы применяли без ордера, а это нарушает конституционные права жителей страны.

"Суд пришел к выводу, что ФБР ненадлежащим образом использует базу данных необработанных сведений для поиска информации об американцах, что вызывает обеспокоенность по поводу контроля за программой", - передает РИА Новости фрагменты журналистского расследования.

Всего за два года, как удалось установить, было проведено десятки тысяч неправомерных поисков в базах необработанных разведывательных данных, где содержалась информация, связанная с десятками тысяч электронных писем или телефонных номеров граждан США.

При этом, отмечают авторы расследования, розыски в базе данных могут производиться только для поиска доказательств преступления или для получения иностранной разведывательной информации.