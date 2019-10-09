СМИ: США планируют крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу

Весной 2020 года Соединенные Штаты планируют провести в Европе учения "Defender-2020" ("Защитник-2020"), в рамках которых Вашингтон осуществит самую масштабную за последние 25 лет передислокацию войск на континент.

Пентагон перебросит через Атлантику 20 тысяч военнослужащих. Такую информацию распространило немецкое издание Spiegel, ссылаясь на сообщение американского командования. В "Defender-2020" примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран альянса. Военнослужащих передислоцируют в Польшу и страны Балтии.

Логистическим центром на время учений станет Германия. Целью маневров является повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников, пишет РИА Новости.

Немецкие политики прогнозируют ухудшение отношений с Россией из-за объявленных маневров. Член комитета бундестага по обороне Александр Ной призвал Берлин отказаться от участия в "Defender-2020" и не предоставлять территорию Германии для их проведения.