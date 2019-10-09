Турецким преподавателям русского языка расскажут о его цифровизации

Обучение будет проходить бесплатно, но к слушателям есть определенные требования: среди них наличие гражданства Турции, опыт работы преподавателем русского языка. Участник должен выбрать для себя один интересный ему курс. И личное участие в очном этапе обучения обязательно. Важно отметить, что курсистам будет предоставлена учебно-методической литература, а по итогам курсов - именной сертификат на русском и турецком языках. И даже удостоверение о повышении квалификации установленного в России образца.
К слову, организатором уроков русского выступил учебный центр "Мир русских учебников" при содействии издательства "Златоуст" и Центра русского языка и культуры RUSMER (Анкара).
Темы курсов:
"Подготовка студента к сдаче тестов по русскому как иностранному"
"Использование интернет-технологий в преподавании РКИ"
"Разработка методического аппарата к текстам по русскому языку как иностранному"