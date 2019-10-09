Турецким преподавателям русского языка расскажут о его цифровизации

Опытные российские русисты расскажут своим турецким коллегам о тонкостях подготовки к сдаче теста по РКИ, цифровизации уроков "великого и могучего" и новейших методиках обучения русскому иностранцев - в Анкаре открываются курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка из Турции. Они проводятся в рамках проекта "Развитие и совершенствование кадрового потенциала центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Турецкой Республике". Проект будет реализован на грант Министерства просвещения России. И как сообщает сайт "Мир РКИ.ру", включает в себя как дистанционные занятия, так и очные.

Обучение будет проходить бесплатно, но к слушателям есть определенные требования: среди них наличие гражданства Турции, опыт работы преподавателем русского языка. Участник должен выбрать для себя один интересный ему курс. И личное участие в очном этапе обучения обязательно. Важно отметить, что курсистам будет предоставлена учебно-методической литература, а по итогам курсов - именной сертификат на русском и турецком языках. И даже удостоверение о повышении квалификации установленного в России образца.

К слову, организатором уроков русского выступил учебный центр "Мир русских учебников" при содействии издательства "Златоуст" и Центра русского языка и культуры RUSMER (Анкара).

Справка "РГ"

Темы курсов:

"Подготовка студента к сдаче тестов по русскому как иностранному"

"Использование интернет-технологий в преподавании РКИ"

"Разработка методического аппарата к текстам по русскому языку как иностранному"