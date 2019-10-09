Ученые объяснили, что происходит с интернет-зависимым человеком

Исследователи Новосибирского государственного технического университета изучили межличностные отношения у людей с разным уровнем интернет-зависимости.
Всего было выделено три уровня: независимые (таких оказалось 36 процентов, зависимые - 12 процентов, склонные к зависимости - 52 процента).
Оказалось, что у зависимых и склонных к зависимости более высокий уровень общего переживания одиночества по сравнению с независимыми пользователями. Что это такое? Состояние человека, когда ему кажется: в его "живом" окружении нет людей, с которыми он мог бы близко общаться, он ощущает себя одиноким. Интернет в этом случае является компенсацией такого общения, но в действительности лишь способствует тому, что реальные связи все больше рвутся и чувство одиночества усиливается.
Интересно, что у интернет-зависимых при усилении навязчивого желания посетить интернет увеличивается радость от нахождения в одиночестве, уменьшается необходимость в общении. "Это наблюдение говорит о том, что для зависимого человека на первое место выходит удовлетворение собственной потребности в интернет-деятельности, а не потребности в общении". - подчеркивает автор исследования Татьяна Левина. "Живые" люди для зависимого - препятствие.
Интернет-зависимые люди с осторожностью устанавливают близкие отношения, ориентируются на собственные интересы, могут демонстрировать грубость, резкость, больше склонны к демонстрации агрессии. Доверие в близких отношениях для них - большая редкость. Для зависимых и склонных к ним характерна дисфория. А это, к сведению, расстройство настроения, напряженность, а также тоскливо-злобная раздражительность, которая может переходить во взрыв гнева с агрессивностью.
Еще для зависимых и склонных к ним характерно наличие компульсивных симптомов (такие люди следуют навязчивым ритуалам, ненужным правилам, у них может быть постоянная тревога из-за того, что исчезнет интернет или разрядится батарея в гаджете, они не способны сосредоточиться на действительно важном вопросе, не способны принять решение в ответственный момент, часто выглядят неуклюжими и грубоватыми).
Еще одно неприятное последствие интернет-зависимости - синдром отмены - резкое ухудшение самочувствия, физического и психологического, если вас вдруг лишили возможности сидеть в сети. В такой ситуации человек вообще больше ни о чем другом думать не может.
Подберите и запишите наиболее подходящий Вам вариант ответа для каждого из следующих вопросов.
Варианты ответов:
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4. Полностью подходит (4 балла)
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1. Мне не раз говорили, что я провожу слишком много времени в интернете.
2. Я чувствую себя некомфортно, когда не бываю в интернете в течение определённого периода времени.
3. Я замечаю, что все больше и больше времени провожу в сети.
4. Я чувствую беспокойство и раздражение, когда интернет отключен или недоступен.
5. Я чувствую себя полным сил, пребывая онлайн, несмотря на предварительную усталость.
6. Я остаюсь в сети в течение более длительного времени, чем намеревался, хотя и планировал "зайти ненадолго".
7. Хотя использование интернетом негативно влияет на мои отношения с людьми, количество времени, потраченное на Интернет, остается неизменным.
8. Несколько раз я спал меньше 4-х часов из-за того, что "завис" в интернете.
9. За последние шесть месяцев (или за последний год) я стал гораздо больше времени проводить в Сети.
10. Я переживаю или расстраиваюсь, если приходится прекратить пользоваться интернетом на какой-то период времени.
11. Мне не удается преодолеть желание зайти в Сеть.
12. Я замечаю, что выхожу в интернет вместо личной встречи с друзьями.
13. У меня болит спина или я испытываю какой-либо другой физический дискомфорт после сидения в интернете.
14. Мысль зайти в интернет приходит мне первой, когда я просыпаюсь утром.
15. Пребывание в интернете привело к возникновению у меня определенных неприятностей в школе или на работе.
16. Пребывая в сети в течение определённого периода времени, я ощущаю, что упускаю что-то.
17. Мое общение с членами семьи сокращается из-за использования интернета.
18. Я меньше отдыхаю из-за использования интернета.
19. Даже отключившись от интернета после выполненной работы, у меня не получается справиться с желанием войти в сеть снова.
20. Моя жизнь была бы безрадостной, если бы не было интернета.
21. Пребывание в интернете негативно повлияло на мое физическое самочувствие.
22. Я стараюсь меньше тратить времени в интернете, но безуспешно.
23. Для меня становится обычным спать меньше, чтобы провести больше времени в интернете.
24. Мне необходимо проводить все больше времени в интернете, чтобы получить то же удовлетворение, что и раньше.
25. Иногда у меня не получается поесть в нужное время из-за того, что я сижу в интернете.
26. Я чувствую себя усталым днём из-за того, что просидел допоздна в интернете.
Баллы (ответы) суммируются.
От 27 до 42 баллов - минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения
От 43 до 64 баллов - склонность к возникновению интернет-зависимого поведения
Свыше 65 баллов - сформированное и устойчивое интернет-зависимое поведение