Ученые объяснили, что происходит с интернет-зависимым человеком

55 процентов жителей Земли пользуются интернетом. В Северной Америке в сети бывают почти все жители. В Европе - 85 процентов интернет-пользователей. Одним сеть нужна только для того, чтобы решить бытовые задачи и общаться с бывшими одноклассниками, другие сидят в интернете сутки напролет.

Исследователи Новосибирского государственного технического университета изучили межличностные отношения у людей с разным уровнем интернет-зависимости.

Всего было выделено три уровня: независимые (таких оказалось 36 процентов, зависимые - 12 процентов, склонные к зависимости - 52 процента).

Оказалось, что у зависимых и склонных к зависимости более высокий уровень общего переживания одиночества по сравнению с независимыми пользователями. Что это такое? Состояние человека, когда ему кажется: в его "живом" окружении нет людей, с которыми он мог бы близко общаться, он ощущает себя одиноким. Интернет в этом случае является компенсацией такого общения, но в действительности лишь способствует тому, что реальные связи все больше рвутся и чувство одиночества усиливается.

Интересно, что у интернет-зависимых при усилении навязчивого желания посетить интернет увеличивается радость от нахождения в одиночестве, уменьшается необходимость в общении. "Это наблюдение говорит о том, что для зависимого человека на первое место выходит удовлетворение собственной потребности в интернет-деятельности, а не потребности в общении". - подчеркивает автор исследования Татьяна Левина. "Живые" люди для зависимого - препятствие.

Интернет-зависимые люди с осторожностью устанавливают близкие отношения, ориентируются на собственные интересы, могут демонстрировать грубость, резкость, больше склонны к демонстрации агрессии. Доверие в близких отношениях для них - большая редкость. Для зависимых и склонных к ним характерна дисфория. А это, к сведению, расстройство настроения, напряженность, а также тоскливо-злобная раздражительность, которая может переходить во взрыв гнева с агрессивностью.

Еще для зависимых и склонных к ним характерно наличие компульсивных симптомов (такие люди следуют навязчивым ритуалам, ненужным правилам, у них может быть постоянная тревога из-за того, что исчезнет интернет или разрядится батарея в гаджете, они не способны сосредоточиться на действительно важном вопросе, не способны принять решение в ответственный момент, часто выглядят неуклюжими и грубоватыми).

Еще одно неприятное последствие интернет-зависимости - синдром отмены - резкое ухудшение самочувствия, физического и психологического, если вас вдруг лишили возможности сидеть в сети. В такой ситуации человек вообще больше ни о чем другом думать не может.

Проверьте, есть ли у вас интернет-зависимость

Подберите и запишите наиболее подходящий Вам вариант ответа для каждого из следующих вопросов.

Варианты ответов:

1. Совсем не подходит (1 балл)

2. Слабо подходит (2 балла)

3. Частично подходит (3 балла)

4. Полностью подходит (4 балла)

***

1. Мне не раз говорили, что я провожу слишком много времени в интернете.

2. Я чувствую себя некомфортно, когда не бываю в интернете в течение определённого периода времени.

3. Я замечаю, что все больше и больше времени провожу в сети.

4. Я чувствую беспокойство и раздражение, когда интернет отключен или недоступен.

5. Я чувствую себя полным сил, пребывая онлайн, несмотря на предварительную усталость.

6. Я остаюсь в сети в течение более длительного времени, чем намеревался, хотя и планировал "зайти ненадолго".

7. Хотя использование интернетом негативно влияет на мои отношения с людьми, количество времени, потраченное на Интернет, остается неизменным.

8. Несколько раз я спал меньше 4-х часов из-за того, что "завис" в интернете.

9. За последние шесть месяцев (или за последний год) я стал гораздо больше времени проводить в Сети.

10. Я переживаю или расстраиваюсь, если приходится прекратить пользоваться интернетом на какой-то период времени.

11. Мне не удается преодолеть желание зайти в Сеть.

12. Я замечаю, что выхожу в интернет вместо личной встречи с друзьями.

13. У меня болит спина или я испытываю какой-либо другой физический дискомфорт после сидения в интернете.

14. Мысль зайти в интернет приходит мне первой, когда я просыпаюсь утром.

15. Пребывание в интернете привело к возникновению у меня определенных неприятностей в школе или на работе.

16. Пребывая в сети в течение определённого периода времени, я ощущаю, что упускаю что-то.

17. Мое общение с членами семьи сокращается из-за использования интернета.

18. Я меньше отдыхаю из-за использования интернета.

19. Даже отключившись от интернета после выполненной работы, у меня не получается справиться с желанием войти в сеть снова.

20. Моя жизнь была бы безрадостной, если бы не было интернета.

21. Пребывание в интернете негативно повлияло на мое физическое самочувствие.

22. Я стараюсь меньше тратить времени в интернете, но безуспешно.

23. Для меня становится обычным спать меньше, чтобы провести больше времени в интернете.

24. Мне необходимо проводить все больше времени в интернете, чтобы получить то же удовлетворение, что и раньше.

25. Иногда у меня не получается поесть в нужное время из-за того, что я сижу в интернете.

26. Я чувствую себя усталым днём из-за того, что просидел допоздна в интернете.

Баллы (ответы) суммируются.

От 27 до 42 баллов - минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения

От 43 до 64 баллов - склонность к возникновению интернет-зависимого поведения

Свыше 65 баллов - сформированное и устойчивое интернет-зависимое поведение