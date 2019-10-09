Ученый и политолог из России стал советником президента Армении

Внештатным советником президента Республики Армения на общественных началах назначен Георгий Асатрян.

В основные функции советника входит подготовка и предоставление аналитической информации об отношениях Республики Армения с Россией, со странами Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока и о проблемах и задачах диаспоры в странах СНГ, сообщается на странице офиса президента Армении в Facebook.

Георгий Асатрян - кандидат исторических наук, специалист по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. Получил образование в РГГУ и американском Beloit College. Работал в ООН, публиковался в "Известиях", "Коммерсант", ТАСС.