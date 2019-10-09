На днях генеральный менеджер баскетбольного клуба "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори выступил с ошибочным высказыванием относительно Сянгана (Гонконга), поспешно удалил свой твит в поддержку беспорядков, однако НБА решила не только воздержаться от каких-либо взысканий в его отношении, более того, комиссионер НБА Адам Сильвер откровенно поддержал его позицию.

В Пекине подчеркивают, что люди, подобные Адаму Сильверу, занимаются искажением терминов и введением в заблуждение общественного мнения, манипулируя понятием "свободы слова". Ведь "свобода слова" - понятие довольно относительное, с которым не имеет никакой связи какое бы то ни было высказывание, бросающее вызов национальному суверенитету и угрожающее социальной стабильности. Казуистика Адама Сильвера и Дэрила Мори продемонстрировала их тенденциозность, высокомерие и недальновидность.

В новом заявлении, опубликованном на официальном сайте баскетбольной лиги, Адам Сильвер, признавая, что его слова вызвали справедливый гнев широкой общественности, решил обелить свои высказывания. Он заявил: "На протяжении десятилетий НБА действует, руководствуясь таким ценностями, как равенство, уважение и свобода слова". По всей видимости, они не понимают, что равенство и уважение существуют во взаимодействии и неразрывно. Дэрил Мори с его грубыми ошибочными высказываниями не уважает национальное достоинство и государственный суверенитет КНР. А в реакции Адама Сильвера не видно и тени стремления к равенству. Они не отстаивают, а подрывают базовые ценности НБА, что считается неприемлемым для современного Китая.

НБА первой из профессиональных спортивных ассоциаций вышла на китайский рынок. За прошедшие 30 лет она достигла огромного коммерческого успеха, став площадкой для культурных обменов между Китаем и США. Поэтому в Пекине сожалеют, что сегодня комиссионер лиги поддержал высказывания и утвердил их позицию, несмотря на то, что они напрямую нарушают государственный суверенитет и идут вразрез с волей народа КНР.

В Пекине настаивают, что Мори и Сильверу пора осознать свои заблуждения и вернуться на правильный путь, и, самое главное, принести свои извинения, которые непременно должны быть искренними, китайским фанатам баскетбола. Если же НБА продолжит негативную риторику, лига сама же заплатит цену за свои ошибки.