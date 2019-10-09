Прекрасные постановки ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга и Перми, сотни артистов и тонные декораций - это еще не все, что привез на Дальний Восток фестиваль "Золотая маска". Для актеров, работников сцены и театральных блогеров подготовили целую образовательную программу. Семь мастер-классов самых разных направленностей!

О том, как формировалась программа и чем запомнилась, "РГ" узнала у руководителя региональных проектов фестиваля "Золотая маска" Натальи Яневской.

В чем главная особенность образовательной программы "Золотой маски" на Дальнем Востоке?

Наталья Яневская: Мы уже довольно давно придумываем различные мастер-классы, семинары, лекции для наших фестивалей в городах России. Это очень важная история для "Маски" - не только привозить и показывать зрителям хорошие спектакли, но и работать с местными практиками: актерами, режиссерами, художниками. Отличие программы здесь, на Дальнем Востоке, пожалуй, в ее в масштабе. Ни в одном городе прежде мы не осуществляли ее в таком объеме.

Еще одна особенность нынешнего фестиваля - мы впервые сделали "Лабораторию мюзикла", которую курировала Лика Рулла, блестящий профессионал и одна из лучших актрис музыкального театра.

Наталья Яневская. Фото: Антон Белицкий

Как определялись темы и отбирались педагоги?

НЯ: Придумывая образовательные модули для регионарных фестивалей, мы в первую очередь советуемся с местными театрами, узнаем, какие у них есть потребности внутри коллектива и у театральной общественности города, у зрителей. В каждом городе - свои запросы.

Фестиваль на Дальнем Востоке мы начали планировать больше, чем за год до проведения: встречались с руководителями театров, обсуждали с ними будущую программу. Получилось, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре наши коллеги предложили сделать все по максимуму: провести занятия и для артистов, и для технических служб, и для местных блогеров. Все наши преподаватели - абсолютные профессионалы в своем деле. А главное, что все участники получают ощутимую пользу и одновременно - удовольствие и радость от процесса. Ты учишь и учишься одновременно, это очень азартно.

Каждый преподаватель сам разрабатывает программу своих занятий. В той же "Лаборатории мюзикла" для Лики Руллы и педагогов, которые приехали вместе с ней, принципиально было не только провести тренинги, но за пять дней подготовить конкретный материал и как итог лаборатории - показать его зрителю.

Обязательное условие у всех преподавателей - небольшие группы участников. Для того, чтобы мастер-классы были продуктивными, им необходимо успеть уделить внимание каждому. Тот же семинар по управлению световым пультом: каждый должен этот пульт освоить, воспроизвести спецэффект, понять, как это работает на практике.

Расскажите о курсе для театральных блогеров. Почему возникла необходимость учить писать о театре, и насколько эта задача решается в рамках одного короткого курса?

НЯ: Сейчас это очень популярная тенденция - люди, начинающие писать о театре, делают это не в печатных изданиях или известных медиа. Они создают свои блоги, телеграм-каналы. Об этом много говорят в театральном сообществе, это вызывает споры, но отрицать такое явление невозможно.

У нас уже был семинар, посвященной театральной критике в Чите. Есть занятия, которые проводят СТД и Ассоциация театральных критиков. Что касается именно Хабаровска, то здесь мы скорее подключились к той истории, которая уже была запущена. Год назад на платформе хабаровского ТЮЗа руководитель литературно-драматической части Анна Шавгарова вместе с менеджером по связям с общественностью Натальей Ивацик придумали провести "Курс театрального блогера". На протяжении всего этого времени на абсолютном энтузиазме они занимались с людьми, которые хотят думать и писать о театре. А мы в свою очередь во время фестиваля организовали для них встречу с уже состоявшимися театральными критиками - Анастасией Паукер и Алексеем Киселевым.

Занятия представляли собой лекции о современном театре и практические занятия, на которых они разбирали написанные ребятами тексты, на их примере разговаривали о новых форматах, приемах, ошибках.

Конечно, все мы работаем в сжатые сроки, времени всегда не хватает. Но даже короткие занятия, если они интенсивные, заряженные на дело, дают свои результаты.

Программа рассчитана только на профессионалов?

НЯ: Да, практические занятия рассчитаны на людей, находящихся в профессии. Хотя бывают и исключения. Например, в Комсомольске-на-Амуре на семинарах, посвященных работе со звуковым и световым оборудованием, участвовали не только техники городских театров, но и волонтеры, люди, помогающие Драматического театру в проведении различных мероприятий. И это работа не на публику, а на результат, на повышение квалификации.

Будет такая образовательная практика в рамках "Золотой маски" продолжаться?

НЯ: Конечно, мы не намерены останавливаться в этом направлении. Никогда не бывает лишним учиться чему-то новому и совершенствоваться в своей профессии. Театр - постоянно меняющаяся, живой процесс. И это касается всего, от художественных идей до технического воплощения. Невозможно стоять на месте!

Новые трюки от авторов "Трюка"

Участники остались довольны работой с приглашенными преподавателями. За короткий промежуток времени они "пререзагрузили" коллег и дали им пищу для размышлений.

Одним из самых заметных событий стал мастер-класс Яны Туминой и Киры Камалидиновой, прошедший на базе хабаровского ТЮЗа.

Он отличался от прочих блоков программы тем, что помимо практических занятий включал в себя также показ спектакля Яны Туминой "Трюк", поставленного в петербургском театре "За Черной речкой". Его просмотр стал важной частью обучения.

- Так как тема мастер-класса была посвящена работе с предметом на сцене, то для Яны и Киры было принципиальным познакомить участников с методикой на конкретном примере, это был первый этап, - пояснила Наталья Яневская. - Если посмотреть спектакли, сделанные тандемом Тумина-Камалидинова, то становится понятно, что у них совершенно особый подход к этой теме.

Но был и еще один момент, отличавший этот мастер-класс. Несколько лет назад Тумина уже приезжала в Хабаровск и ставила в ТЮЗе спектакль. Ее приезд в этот раз стал долгожданной встречей старых друзей. Поэтому, несмотря на то, что изначально занятия предназначались для артистов театра кукол, тюзовцы тоже на них "напросились". И, как рассказал актер и режиссер театра Петр Нестеренко, ничуть об этом не пожалели.

- Предметный театр вообще очень мало представлен в России. Это не совсем то, к чему мы привыкли. Ту информацию, которую нам давали, мало от кого можно получить. Мне есть с чем сравнить, и я понимаю ее ценность. Думаю, что ее воздействие станет особенно заметно, когда мы приступим к созданию своих новых работ, - отметил Нестеренко.

Пользуясь случаем, хабаровские артисты попробовали уговорить петербургскую коллегу вновь приехать в Хабаровск, чтобы поставить еще один спектакль. Яна Тумина не дала однозначного ответа, объяснив, что как минимум весь ближайший год у нее уже полностью расписан. Но надежду на то, что такой проект возможен, дала.