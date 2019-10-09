В Вологде открылся VIII международный Гаврилинский фестиваль

В юбилейный год 80-летия композитора Валерия Гаврилина на VIII международном Гаврилинском фестивале в Вологде будет представлено множество разных по жанру программ. Фестиваль в этом году также посвящен 75-летию Вологодской филармонии и Году театра.

Открылся фестиваль концертом Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева на сцене Вологодского колледжа искусств. Это уже четвертый визит этого оркестра в Вологду. Предыдущий был десять лет назад. Как рассказал для "РГ" Владимир Федосеев:

- Такие имена, как Валерий Гаврилин, создают городу особую атмосферу, привлекают внимание к тем местам, где он родился, вырос и творил. Валерий Гаврилин - родной для нас человек, и мы с коллективом БСО благодарны, что здесь, в Вологде, бережно хранят память о нем. Все, что создавал в своем творчестве Гаврилин, говорит о том, что он питался этой природой: речкой, озерами, лесом, закатами, общением с людьми, которые окружали его.

Концерт фестиваля имени Гаврилина открыли фрагменты сюиты из балета Валерия Гаврилина "Дом у дороги": Вальс и Праздник. А затем известный российский пианист Андрей Коробейников исполнил в сопровождении БСО под управлением Владимира Федосеева Второй концерт для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.

Концерту-открытию предшествовала научно-практическая конференция "Валерий Гаврилин и его современники". Новые факты и архивные материалы, связанные с творчеством композитора, представили в конференц-зале филармонии ученые и музыковеды из разных городов нашей страны.

Почетным гостем Гаврилинского фестиваля стала вдова композитора Наталья Гаврилина. Она подарила Владимиру Федосееву партитуру одного из сочинений композитора. Маэстро был тронут таким бесценным подарком.

Концерты фестиваля в Вологде и Череповце стали частью масштабного межрегионального проекта "Гаврилинский мост: Сочи - Вологда - Череповец - Санкт-Петербург", инициатором которого наряду с Владимиром Федосеевым стал художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра, дирижер и композитор Антон Лубченко. Как пояснил дирижер:

- Это, с одной стороны, абсолютно независимые проекты друг от друга, но, тем не менее, объединенные одной общей схожей программой, составом участников и солистов.

Вокально-симфоническая поэма "Военные письма" принадлежит к числу выдающихся сочинений Валерия Гаврилина. Тема потери любимого человека на войне проходит через все сочинение, и драматическая история любви становится здесь историей целого поколения, судьбу которого разрушила война.

Сольные партии исполняли солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь (сопрано) и солист Мариинского театра Владимир Мороз (баритон). В Вологде "Военные письма" прозвучали под управлением Владимира Федосеева. К вокалистам и музыкантам БСО присоединился Вологодский сводный хор, в состав которого вошли артисты мужского хора филармонии и хора Детского музыкального театра.

На следующий день БСО выступил под управлением Антона Лубченко на сцене череповецкого Дворца металлургов. Произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Антона Лубченко и Валерия Гаврилина, прозвучавшие в концерте, были объединены темами фольклора и войны.

В исполнении "Военных писем" Валерия Гаврилина под управлением Антона Лубченко приняли участие те же вокалисты и солисты мужского хора Вологодской филармонии, а также Сводный детский хор города Череповца.

Концерты в рамках фестиваля продлятся в Вологде, Череповце и Кириллове до начала зимы. Завершится фестиваль 5 декабря в Областном театре драмы выступлением московского академического театра танца "Гжель".