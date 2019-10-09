Видео: "летающий танк" Ми-35 снес трибуны на параде

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии продемонстрировал свою разрушительную мощь не совсем обычным способом. Это произошло случайно, но, по всей видимости, произвело большое впечатление на тех, кто оказался в эпицентре событий.

Торжественное мероприятие было посвящено 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил. В нем принял участие "летающий танк" российского производства.

В Сети появилось видео, запечатлевшее момент пролета "тридцать пятого" над трибуной. Рядом с ней, чеканя шаг, проходили военнослужащие. Но что-то пошло не по плану. По всей вероятности, винтокрылая машина опустилась ниже, чем предполагалось, и набегающие от винтов воздушные потоки стали сносить недостаточно хорошо закрепленные временные сооружения, поднимая большие облака пыли.

Можно только представить, что почувствовали участники и приглашенные на это мероприятие. К счастью, судя по информации в Сети, никто серьезно не пострадал.

Вертолеты Ми-35П состоят на вооружении армейской авиации Индонезии с начала 2000-х годов. Они являются экспортными версиями "пушечных" Ми-24 и вооружены двухствольными 30-мм орудиями ГШ-30К. Также могут устанавливаться 8 противотанковых управляемых ракет комплекса "Штурм-В", блоки с реактивными снарядами и бомбы.

На вертолете установлено два двигателя мощностью по 2225 л.с. каждый. Диаметр главного винта -17,30 м. Взлетный вес - 11500 кг. Максимальная скорость - 320 км/ч. Потолок - до 4500 м. Боевая дальность - 450 км. Экипаж -2 человека.