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09.10.2019,  
13:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Запредельные условия: экстремальные испытания АК-201 сняли на видео

Экстремальные испытания АК-201 представили на видео. Все тесты автомат выдержал достойно, показав свою непревзойденную надежность.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Испытания проводил специалист концерна "Калашников" Георгий Губич. Он сначала рассказал о преимуществах АК-201 под патрон 5,56х45 мм НАТО. Автомат имеет регулируемый приклад, который к тому же складывается. У АК-201 магазин с визуальным контролем наличия патронов. Кроме того, установлены две планки Пикатинни, внутри цевья - тепловой экран.

АК-201 испытали в самых разных условиях. Во-первых, обсыпали его песком. Этот тест автомат выдержал, стрелял без задержек. Во-вторых, в специальной камере, которая имитирует запыление, продержали оружие 15 минут. Тест прошел успешно. В-третьих, поместили автомат в жидкую грязь. И здесь АК-201 стрелял на отлично. Самым главным испытанием стал тест на выносливость. За короткое время отстреляли 12 полных магазинов в быстром темпе.

- АК-201 выдержал все испытания и доказал, что может работать в запредельных условиях, - сделал вывод Георгий Губич.

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