100 человек вместе с брендом Hublot помогут защитить носорогов

Основатель SORAI Кевин Питерсен с одним из своих подопечных. Фото: Hublot

Две трети видов носорогов, населяющих планету, могут исчезнуть еще при нашей жизни, и главная тому причина - браконьерство. Против такой перспективы направлена работа организации SORAI (Save Our Rhino Africa India), которую основал экс-игрок в крикет Кевин Питерсен. Швейцарская компания Hublot объявила о сотрудничестве с SORAI: "Быть впереди браконьеров - это каждый раз гонка на опережение времени. Мы гордимся и рады поддержать организацию SORAI Кевина Питерсена в достижении этой цели для наших будущих поколений и глобального биоразнообразия", - заявил CEO Hublot Рикардо Гвадалупе.

Фото: Hublot

Hublot создали часы Big Bang Unico SORAI, на циферблат которых поместили символ альянса - белого носорога. Часы выпущены ограниченным тиражом в 100 экземпляров.

Изображение белого носорога помещено на отметку «9 часов», на секундный счетчик. Фото: Hublot

Значительная часть средств от продажи модели будет перечислена организации Care for Wild, заботящейся об осиротевших детенышах носорогов, и южноафриканскому агентству национальных парков - на усиление возможностей ночного наблюдения с использованием бортовых средств тепловой разведки, которая поможет быстрее обнаруживать носорогов, быстрее вмешиваться в опасную для них ситуацию и быстрее их защищать.

Petronel Nieuwoudt – крупнейший в мире приют для носорогов и заповедник. Фото: Hublot

Hublot Big Bang Unico SORAI - это хронограф с мануфактурным механизмом Unico.

Часы получили традиционный для моделей Big Bang корпус диаметром 45 мм. Он выполнен из керамики, прошедшей пескоструйную обработку. Цвет корпуса - песочный, напоминающий об африканских бушах и пустынях. В том же оттенке выдержаны и детали циферблата. Изображение белого носорога расположено внутри секундного счетчика.

Носить часы предлагается на бежевом ремешке НАТО. В качестве сменного варианта для модели создан каучуковый ремешок камуфляжной расцветки. Рисунок на ремешке получен с применением технологии выборочной вулканизации, ранее не использовавшейся в часовой индустрии. Ее преимущества - получение предельно четкого рисунка с точностью до 0,1 мм и стойкость цвета.