Агроэкспорт России в 2019 году составит 24 млрд долларов

Экспорт продукции сельского хозяйства России в этом году достигнет целевого показателя в 24 миллиарда долларов, отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании президиума фракции "Единая Россия". Такие показатели установлены в нацпроекте "Экспорт продукции АПК".

"Плановый показатель по экспорту на 2019 год - это 24 миллиарда долларов. Учитывая сегодняшние темпы, рассчитываем, что он будет достигнут", - сказал Патрушев (цитата по "Интерфакс").

Как отметил министр, регионы проводят активную работу по увеличению объемов внешней торговли, подписав соглашения с Минсельхозом.

В целом на реализацию проекта "Экспорт продукции АПК" до 2024 года предусмотрена господдержка в размере 406,8 миллиардов рублей. К установленному проектом сроку экспорт АПК должен составить 45 миллиардов долларов.