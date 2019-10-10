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AliExpress запускает новый магазин электроники для россиян. Что там будет?

Текст:   Антон Благовещенский
10.10.2019,  
17:28
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маркетплейс AliExpress готовится к запуску онлайн-магазина под названием Molnia, ориентированного на российских покупателей. Там будут представлены известные азиатские бренды техники и электроники, которые пока не представлены в нашей стране, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя AliExpress в России Антона Пантелеева.

По его словам, оператором магазина выступит компания Zundao Group, которая сотрудничает с более чем 20 крупными вендорами, главным образом из Китая - Realme, Xiaomi, менее известными Eaget, Romoss, Maibenben, а также Toshiba - телевизоры этой марки не поставляются в Россию уже несколько лет, но будут доступны в новом магазине.

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В настоящее время техника занимает первое место по объему заказов на AliExpres, на втором месте - одежда.

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