AliExpress запускает новый магазин электроники для россиян. Что там будет?

Маркетплейс AliExpress готовится к запуску онлайн-магазина под названием Molnia, ориентированного на российских покупателей. Там будут представлены известные азиатские бренды техники и электроники, которые пока не представлены в нашей стране, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя AliExpress в России Антона Пантелеева.

По его словам, оператором магазина выступит компания Zundao Group, которая сотрудничает с более чем 20 крупными вендорами, главным образом из Китая - Realme, Xiaomi, менее известными Eaget, Romoss, Maibenben, а также Toshiba - телевизоры этой марки не поставляются в Россию уже несколько лет, но будут доступны в новом магазине.

В настоящее время техника занимает первое место по объему заказов на AliExpres, на втором месте - одежда.