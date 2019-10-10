Закон Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 43-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2020 год"

Принят Парламентом Чеченской Республики 19 сентября 2019 года
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2020 год в размере 9035 рублей для определения предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" социальной доплаты к пенсии.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Главы Чеченской Республики М.Хучиев
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией