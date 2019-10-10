Закон Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 43-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2020 год"

Новости

Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу 15:55
В Госдуме не хотят вводить штрафы для родителей курящих детей 15:54
Пойманную с наркотиками Бочкареву выгнали из института Жириновского 15:50
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами 15:48
Между украинскими подразделениями на Донбассе произошло столкновение 15:46
На Урале подполковника осудили за растрату танков 15:35
Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе 15:33
Минский стадион "Динамо" вошел в топ-15 крупных футбольных арен СНГ 15:20
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны 15:17
Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово 15:16
Уроженца Чечни будут судить за вербовку подростков в ряды боевиков 15:13
Новый концепт Lexus решил сыграть в "угадайку" 15:10
В Волгограде спасатели сняли ребенка с окна восьмого этажа 15:08
СК проверит обрушение штукатурки в школе Биробиджана 15:05
Зеленский заявил о последствиях "формулы Штайнмайера" для Украины 15:01
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах 15:01
В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус 14:55
Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ 14:51
Зеленский: Не готов публиковать свои разговоры с мировыми лидерами 14:49
В Башкирии в аварии с пассажирским микроавтобусом погиб человек 14:45
Главную роль в "Матрице 4" исполнит чернокожий актер 14:42
В Кольцово пассажирки задержанного рейса станцевали под Billie Eilish 14:35
В "Активном гражданине" открыто голосование о новом стандарте поликлиник 14:31
Объединение производителей может разработать регламент крафтового пива 14:30
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 октября 2019 г.

Закон Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 43-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2020 год"

Дата подписания 4 октября 2019 г.
Опубликован 10 октября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Парламентом Чеченской Республики 19 сентября 2019 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2020 год в размере 9035 рублей для определения предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" социальной доплаты к пенсии.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы Чеченской Республики М.Хучиев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией