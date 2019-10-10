Законопроект Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 313682,6 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 103,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 55567921,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 23978717,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 23978717,6 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 55364027,6 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Чувашской Республики в сумме 11604103,1 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2021 года в сумме 11427009,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики в сумме 51700,0 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в сумме 371213,8 тыс. рублей;

профицит республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 203893,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 335693,8 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 50613357,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17766917,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 17766917,6 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 49827343,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3642506,7 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Чувашской Республики в сумме 11427009,3 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2022 года в сумме 10685795,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики в сумме 26500 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в сумме 412118,1 тыс. рублей;

профицит республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 786014,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 359598,2 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,2 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 50402464,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16179204,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16179204,9 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 49676241,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4748417,3 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Чувашской Республики в сумме 10685795,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2023 года в сумме 10012772,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики в сумме 9700,0 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в сумме 461062,9 тыс. рублей;

профицит республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 726222,9 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 48 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты

Установить в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 83 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений в размере 1,0 процента, бюджеты городских округов - в размере 7,0 процента, бюджеты муниципальных районов - в размере 49,215 процента исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики от указанного налога.

Статья 4. Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики от указанного налога согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Чувашской Республики согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учесть в республиканском бюджете Чувашской Республики прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики:

на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону;

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону;

д) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

е) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону;

ж) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

з) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), на 2021 и 2022 годы согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Утвердить Республиканскую адресную инвестиционную программу:

на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 4940095,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4931015,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4492127,3 тыс. рублей.

4. Утвердить:

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики:

на 2020 год в сумме 4754623,8 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

на 2021 год в сумме 4942937,5 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

на 2022 год в сумме 5440693,3 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

прогнозируемый объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики от поступлений доходов, указанных в статье 2 Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 года № 71 "О Дорожном фонде Чувашской Республики":

на 2020 год в сумме 4754623,8 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 4942937,5 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 5440693,3 тыс. рублей.

5. Установить, что распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется согласно приложениям 11 и 12 к настоящему Закону.

Статья 8. Особенности осуществления в 2020 году операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений Чувашской Республики, и средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

1. Остатки средств на счетах Министерства финансов Чувашской Республики, открытых в Отделении - Национальном банке по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений Чувашской Республики, а также операции со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, могут перечисляться Министерством финансов Чувашской Республики в 2020 году в республиканский бюджет Чувашской Республики с их возвратом до 31 декабря 2020 года на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом положений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики.

2. Министерство финансов Чувашской Республики осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями Чувашской Республики, иными организациями платежных документов, в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики

1. Кабинет Министров Чувашской Республики не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих Чувашской Республики, а также работников государственных учреждений Чувашской Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями.

2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций государственных органов Чувашской Республики, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в части фонда оплаты труда работников государственных органов Чувашской Республики предусмотрены настоящим Законом с учетом увеличения с 1 октября 2020 года на 3,0 процента.

Статья 10. Особенности использования в 2020 году средств, получаемых отдельными юридическими лицами из республиканского бюджета Чувашской Республики

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям, субсидий государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики, подлежат перечислению на счета, открытые Министерству финансов Чувашской Республики в Отделении - Национальном банке по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее также - целевые средства).

Операции по зачислению и списанию целевых средств отражаются на лицевых счетах, открытых отдельным юридическим лицам в Министерстве финансов Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики.

Операции по списанию целевых средств по расходам отдельных юридических лиц, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце втором настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

Санкционирование операций с целевыми средствами осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам, на 2020 год в сумме 20652251,0 тыс. рублей, в том числе дотации - 650883,4 тыс. рублей, субсидии - 8456867,3 тыс. рублей, субвенции - 11463377,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 81123,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18643787,3 тыс. рублей, в том числе дотации - 523788,6 тыс. рублей, субсидии - 6521647,1 тыс. рублей, субвенции - 11515728,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 82623,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17148594,8 тыс. рублей, в том числе дотации - 471409,7 тыс. рублей, субсидии - 5120051,7 тыс. рублей, субвенции - 11487010,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 70123,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов:

на 2020 год:

дотации согласно приложению 17 к настоящему Закону (таблицы 1-2);

субсидии согласно приложению 18 к настоящему Закону (таблицы 1-48);

субвенции согласно приложению 19 к настоящему Закону (таблицы 1-22);

иные межбюджетные трансферты согласно приложению 20 к настоящему Закону (таблицы 1-3);

на 2021 и 2022 годы:

дотации согласно приложению 21 к настоящему Закону (таблица 1);

субсидии согласно приложению 22 к настоящему Закону (таблицы 1-26);

субвенции согласно приложению 23 к настоящему Закону (таблицы 1-21);

иные межбюджетные трансферты согласно приложению 24 к настоящему Закону (таблица 1).

3. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения:

на 2020 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 26 к настоящему Закону.

4. Установить, что в объеме межбюджетных трансфертов предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), предоставляемые в случае, если расчетный объем доходов бюджета муниципального района (городского округа) без учета межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и ранее предоставленных в текущем финансовом году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) меньше сумм минимальных расчетных расходов бюджета муниципального района (городского округа).

Методика распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и правила их предоставления утверждается нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

5. Установить, что в объеме межбюджетных трансфертов кроме средств, указанных в части 2 настоящей статьи, предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, распределяемые на конкурсной основе, на:

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2020 год в сумме 270500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 109702,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 109702,8 тыс. рублей;

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры на 2020 год в сумме 11693,5 рублей, на 2022 год в сумме 22152,9 тыс. рублей;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год в сумме 38036,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 38036,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 37780,5 тыс. рублей;

обустройство и восстановление воинских захоронений на 2020 год в сумме 911,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2850,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 692,9 тыс. рублей;

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры на 2020 год в сумме 3600,0 тыс. рублей;

создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

создание виртуальных концертных залов на 2021 год в сумме 3500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках поддержки отрасли культуры на 2021 год в сумме 10003,8 тыс. рублей;

поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" на 2020 год в сумме 1200,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1200,0 тыс. рублей;

поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики на 2020 год в сумме 255,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 255,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 255,0 тыс. рублей;

выплату ежегодного гранта Главы Чувашской Республики на поощрение муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 10 июня 2013 года № 57 "О дополнительных мерах поддержки муниципальных образований Чувашской Республики, признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики" на 2020 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 года № 4 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на 2020 год в сумме 5000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5000,0 тыс. рублей;

выплату грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 28 октября 2016 года № 156 "О дополнительных мерах по стимулированию деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов" на 2020 год в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50000,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах на 2020 год в сумме 200000,0 тыс. рублей;

разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на 2020 год в сумме 75000,0 тыс. рублей.

Распределение указанных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики утверждается нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

6. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства вправе осуществлять в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики полномочия получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики.

7. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,351.

8. Утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов):

на 2020 год в расчете на одного обучающегося дошкольного возраста в муниципальных районах в размере 53012,2 рубля, в городских округах - 49712,4 рубля; школьного возраста в сельской местности: 44768,1 рубля - для начального общего образования, 61400,5 рубля - для основного общего образования, 67886,7 рубля - для среднего общего образования; в городской местности: 30527,1 рубля - для начального общего образования, 36335,8 рубля - для основного общего образования, 42704,1 рубля - для среднего общего образования; в районных центрах: 35315,4 рубля - для начального общего образования, 42053,5 рубля - для основного общего образования, 49440,9 рубля - для среднего общего образования;

на 2021-2022 годы в расчете на одного обучающегося дошкольного возраста в муниципальных районах в размере 54176,9 рубля, в городских округах - 50803,5 рубля; школьного возраста в сельской местности: 45753,0 рубля - для начального общего образования, 62756,2 рубля - для основного общего образования, 69387,1 рубля - для среднего общего образования; в городской местности: 31194,4 рубля - для начального общего образования, 37132,6 рубля - для основного общего образования, 43643,0 рубля - для среднего общего образования; в районных центрах: 36089,4 рубля - для начального общего образования, 42977,8 рубля - для основного общего образования, 50530,0 рубля - для среднего общего образования.

Корректирующие коэффициенты, учитывающие разную стоимость образовательной услуги, особенности организации образовательного профиля, устанавливаются нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики:

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год в сумме 5237968,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5445301,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5445301,8 тыс. рублей;

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год в сумме 31615,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 31672,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 31672,0 тыс. рублей.

Статья 13. Межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики федеральному бюджету, на 2020-2022 годы в сумме по 450,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Субсидии республиканскому бюджету Чувашской Республики из местных бюджетов в 2020 году

Установить, что в 2020 году субсидии, предусмотренные статьей 172 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", из местных бюджетов в республиканский бюджет Чувашской Республики не перечисляются.

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики

Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на эти цели:

в сумме до 60000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в 2020-2022 годах;

в сумме до 70000,0 тыс. рублей в 2020 году, до 70000,0 тыс. рублей в 2021 году, до 70000,0 тыс. рублей в 2022 году на срок до одного года для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных программ.

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами:

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных программ, - в размере 0,1 процента годовых;

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Статья 16. Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики:

на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Чувашской Республики

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чувашской Республики:

на 2020 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 30 к настоящему Закону.

Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета Чувашской Республики не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Статья 18. Предоставление государственных гарантий Чувашской Республики в валюте Российской Федерации

Утвердить Программу государственных гарантий Чувашской Республики в валюте Российской Федерации:

на 2020 год согласно приложению 31 к настоящему Закону;

на 2021 и 2022 годы согласно приложению 32 к настоящему Закону.

Статья 19. Особенности исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики

1. Установить, что Министерство финансов Чувашской Республики вправе направлять доходы, фактически полученные при исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики сверх утвержденного настоящим Законом общего объема доходов, без внесения изменений в настоящий Закон на исполнение публичных нормативных обязательств Чувашской Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 64 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", в случае принятия решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 64 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" основаниями для внесения в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, являются:

перераспределение экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, между объектами капитального строительства в пределах объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики, предусмотренных в рамках одной классификации расходов бюджетов, в соответствии с решениями Кабинета Министров Чувашской Республики;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных:

Положением о порядке расходования средств резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2000 года № 186, на 2020 год в сумме 60000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60000,0 тыс. рублей;

статьей 274 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" на 2020 год в сумме 3949326,7 тыс. рублей;

по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком реализации Чувашской Республикой преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 апреля 2014 года № 109, на 2020 год в сумме 295,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 295,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 295,1 тыс. рублей;распределение предоставляемых на конкурсной основе бюджетных ассигнований, предусмотренных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

по подразделу 0503 "Благоустройство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики на 2020 год в сумме 407,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 407,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 407,8 тыс. рублей;

по подразделу 0707 "Молодежная политика" раздела 0700 "Образование" классификации расходов бюджетов на выплату денежных поощрений победителям конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью на 2020 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25,0 тыс. рублей;

по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" раздела 0700 "Образование" классификации расходов бюджетов на выплату ежегодных денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования на 2020 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на выплату грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике на 2020 год в сумме 525,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 525,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 525,0 тыс. рублей;

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов на реализацию инновационных программ в сфере культуры и искусства на 2020 год в сумме 1000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;

по подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" раздела 1200 "Средства массовой информации" классификации расходов бюджетов на проведение республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации на 2020 год в сумме 3622,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3622,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3622,0 тыс. рублей; на обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений, на 2020 год в сумме 504,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 504,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 504,0 тыс. рублей;

по подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" раздела 1200 "Средства массовой информации" классификации расходов бюджетов на проведение республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации на 2020 год в сумме 15144,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5144,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5144,7 тыс. рублей; на обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, на 2020 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 70,0 тыс. рублей.

3. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела 0600 "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета Чувашской Республики от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органом исполнительной власти Чувашской Республики в области экологической экспертизы, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

4. Установить, что адресное (пообъектное) распределение бюджетных ассигнований на дорожную деятельность, кроме деятельности по строительству и реконструкции, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике утверждается нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

5. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти Чувашской Республики, являющимися в соответствии с настоящим Законом главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, или государственным учреждением, созданным для исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты населения.

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,0 процента суммы произведенных выплат, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, - в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Оплата услуг организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета.

Статья 20. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 2020 году

Из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2020 году предоставляются субсидии в случаях, порядке, на условиях и в размерах, устанавливаемых или определяемых в порядке, установленном настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики:

1) на возмещение:

1.1) части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:на срок до 1 года:

организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года на закупку мяса и молока у населения (полученных в личных подсобных хозяйствах) и сельскохозяйственных товаропроизводителей, при наличии заключенных договоров поставки;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2018 года, на цели переработки продукции растениеводства - на закупку зерна, выращенного на территории Чувашской Республики, для мукомольно-крупяной промышленности;на инвестиционные цели:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

в период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2015 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, картофеля и плодоовощной продукции);

в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на внедрение в сельскохозяйственное производство технологий с использованием мелиоративных систем в соответствии со сметой на внедрение системы орошения с расчетно-пояснительной запиской, согласованной с организацией, специализирующейся в области мелиорации земель;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 10 лет:

в период с 1 января 2008 года по 1 января 2010 года, - на приобретение сельскохозяйственной техники;

в период с 1 января 2013 года по 1 января 2015 года, - на приобретение тракторов для сельского хозяйства; комбайнов зерноуборочных в комплекте, включая дополнительное оборудование; машин для уборки и первичной обработки картофеля; машин для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов;

в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года включительно, - на приобретение имущества организаций агропромышленного комплекса Чувашской Республики, признанных решением суда банкротами;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, отобранными на конкурсной основе в соответствии с порядком, утвержденным Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2015 года включительно на срок от 2 до 8 лет, - на внедрение биотехнологий, расширение производства, создание новых видов производства, обеспечивающих увеличение доходов республиканского бюджета Чувашской Республики;

на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных абзацами пятым-тринадцатым настоящего подпункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные указанными абзацами.

По кредитным договорам (договорам займа), по которым соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 2012 года включительно, заключенным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), предусмотренным абзацами седьмым и десятым настоящего подпункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет;

1.2) части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на инвестиционные цели:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;

организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;

организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно:

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет, - на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции;

на инвестиционные цели по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на инвестиционные цели по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);

на инвестиционные цели по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение техники и оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года, - на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных абзацами вторым - тридцать четвертым настоящего подпункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные указанными абзацами;

по кредитам (займам), полученным по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 года сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными абзацами вторым - тридцать четвертым настоящего подпункта, источниками финансирования которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не превышает срока, установленного указанными абзацами;

по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 года по направлениям, предусмотренным абзацами вторым - тридцать четвертым настоящего подпункта, возмещение части затрат осуществляется при условии, что размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального заключения кредитного договора (договора займа), сумма указанного кредита не превышает сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих абзацах;

по кредитам (займам), привлеченным в иностранной валюте, полученным с 1 января 2017 года на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, отобранных по направлениям, предусмотренным абзацами вторым - тридцать четвертым настоящего подпункта, возмещение части затрат осуществляется при условии, что сумма указанного кредита не превышает сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита (займа), а суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих абзацах.

В случае подписания:

по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим настоящего подпункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 лет;

с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным абзацами вторым - двадцать седьмым настоящего подпункта, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 1 года;

сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской Федерации, органы исполнительной власти которых ввели по факту засухи в установленном порядке режим чрезвычайной ситуации, по кредитным договорам (договорам займа) и кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым - двадцать первым настоящего подпункта, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет;

1.3) части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства, по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2014 года для реализации:

на срок от 1 года до 3 лет - на приобретение кормов и рыбопосадочного материала для развития аквакультуры (рыбоводства);

на срок до 10 лет - на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства, в том числе на:

строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства, объектов переработки и хранения продукции аквакультуры, а также на приобретение техники, специализированных судов, транспортных средств и оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства в соответствии с классификаторами в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденными в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания осетровых видов рыб, а также на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры для товарного осетроводства;

1.4) части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 года на срок до 15 лет, - на цели, определенные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 года № 24 "Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов", по которым получен отказ в одобрении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" по причине отсутствия бюджетных ассигнований, в течение 3 лет с даты заключения кредитного договора;

1.5) части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно на срок от 2 до 8 лет, направленным на отбор инвестиционных проектов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, по которым отбор не проводился, - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем;

1.6) части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:

на срок от 2 до 8 лет, направленным на отбор инвестиционных проектов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, по которым отбор не проводился:

на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства), направленным на отбор инвестиционных проектов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, по которым отбор не проводился, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на инвестиционные расходы, в том числе на приобретение техники, оборудования и изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами 1.4-1.6 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные указанными подпунктами;

1.7) части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на:

обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;

производство хмеля при условии его реализации;

выполнение мероприятий по повышению плодородия почв;

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательных работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;

культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

агролесомелиоративные мероприятия;

фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков;

выполнение мероприятий по известкованию кислых почв;

1.8) части прямых понесенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям на:

создание и (или) модернизацию хранилищ различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля;

создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

создание и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;

создание и (или) модернизацию селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве;

создание и модернизацию селекционно-генетических центров в птицеводстве;

создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления;

создание и модернизацию мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них;

создание и модернизацию льно-, пенькоперерабатывающих предприятий;

1.9) части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации на внедрение международного стандарта качества;

1.10) части затрат научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, на:

обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;

производство хмеля при условии его реализации;

выполнение мероприятий по повышению плодородия почв;

внедрение международного стандарта качества;

повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления;

1.11) целевых расходов, связанных с функционированием казенных предприятий Чувашской Республики, предусмотренных сметой доходов и расходов, при недостаточности доходов казенных предприятий для их покрытия;

1.12) потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики;

1.13) части недополученных доходов акционерному обществу "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013-2014 годы;

1.14) потерь в доходах организациям автомобильного (кроме такси) транспорта межмуниципального (пригородного и междугородного) сообщения, организациям железнодорожного транспорта в пригородном сообщении в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан на территории Чувашской Республики по решениям Кабинета Министров Чувашской Республики;

1.15) части затрат хозяйствующих субъектов, реализующих на территории Чувашской Республики перспективные и приоритетные инновационные проекты, на:

уплату процентов по кредитам, привлеченным на реализацию перспективных и приоритетных инновационных проектов;

уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение технологического оборудования, используемого для реализации перспективных и приоритетных инновационных проектов;

1.16) части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в развитии и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики;

1.17) части затрат на выпуск книг в соответствии с тематическим планом издания социально значимой литературы акционерному обществу "Чувашское книжное издательство";

1.18) части затрат печатным средствам массовой информации, включаемым в Республиканский реестр средств массовой информации, получающих субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, на информационное обеспечение социально значимых тем в рамках реализации подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма";

1.19) затрат работодателю, связанных с содействием при адаптации на рабочем месте (в течение определенного периода времени), в том числе силами наставника;

1.20) расходов работодателю, связанных с реализацией мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов;

1.21) затрат работодателю на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

1.22) части затрат работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

1.23) части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение имущества в целях его последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, а также на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

4) организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом;

5) главам крестьянских (фермерских) хозяйств на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализацией проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности.

Статья 21. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики

Из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики предоставляются субсидии в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 22. Выплаты на государственную поддержку семьи и детей

Направить средства республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление выплат на государственную поддержку семьи и детей в порядке, размерах и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики:

1) на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 года № 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике";

2) на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 года № 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий", возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным в кредитных и других организациях медицинскими работниками, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 13 февраля 2012 года № 24 "О мерах по обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Чувашской Республики на селе", возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным в кредитных организациях (организациях, осуществляющих предоставление займа по договору займа, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой) молодыми учителями, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 21 июня 2012 года № 69 "О мерах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий";

3) на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета;

4) на обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

5) на выплату ежемесячного пособия на ребенка;

6) на ежемесячное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей;

7) на ежемесячную денежную компенсацию на продовольственные товары детям инвалидов, граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, в возрасте от 14 до 18 лет;

8) на государственную поддержку семей, имеющих детей, в виде республиканского материнского (семейного) капитала;

9) на возмещение 50 процентов от стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении;

10) на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета;

11) на проведение новогодних праздников для детей, нуждающихся в социальной поддержке;

12) на проведение республиканского слета трудовых династий;

13) на проведение мероприятий по награждению орденом "За любовь и верность" супружеских пар, состоящих в зарегистрированном браке 50 и более лет, воспитавших детей - достойных граждан Российской Федерации;

14) на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;

15) на выплаты опекунам (попечителям), патронатным воспитателям на содержание подопечных детей;

16) на выплаты вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям;

17) на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

18) на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории Чувашской Республики;

19) на обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия несовершеннолетних;

20) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета;

21) на проведение республиканского конкурса "Семья года";

22) на единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава";

23) на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики;

24) на назначение и выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики;

25) на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики;

26) на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета;

27) на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в негосударственных образовательных организациях.

28) на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

29) на выплату социальных пособий обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики;

30) на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

31) на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

32) на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

33) на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

34) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

Глава Чувашской Республики М.Игнатьев

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