Дни Москвы в Дюссельдорфе пройдут в 2020 году

В Москве идут Дни Дюссельдорфа. Официальную программу открыла серия встреч в столичной мэрии. В синем зале на Тверской, 13 глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин и обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель подписали коммюнике о сотрудничестве между городами на 2020-2023 годы. Там же были подписаны программы сотрудничества между департаментом культуры Москвы и управлением культуры Дюссельдорфа.

Сотрудничество между двумя городами началось не вчера, напомнил Черемин. "У нас сложились очень добрые и хорошие отношения со многими регионами и землями Германии, теплые и долгосрочные отношения с Дюссельдорфом мы поддерживаем с 1968 года, чем очень гордимся и дорожим", - отметил он. Германия, по его словам, остается ключевым торгово-экономическим партнером Москвы. В российской столице зарегистрировано свыше 500 предприятий с немецким капиталом в уставном фонде, которые вносят вклад в развитие городской инфраструктуры. По объему внешнеторгового оборота среди иностранных государств-партнеров Москвы Германия занимает второе место, уступая первенство Китаю.

Томас Гайзель подчеркнул, что сотрудничают города во всех сферах - экономике, политике, спорте, культуре. С сентября по ноябрь проходят обменные стажировки художников-фотографов, а в рамках Дней Дюссельдорфа в Москве, которые пройдут до 13 октября - школьный обмен. Москвичей в эти дни ждут вечер в Государственном музее им. А.С.Пушкина, мастер-класс хореографа Мауры Моралес в Культурном центре "Москвич", фотовыставка на Арбате, концерт Дюссельдорфского симфонического оркестра в концертном зале "Зарядье", где прозвучит сложнейшая партитура Сергея Рахманинова - "Симфонические танцы".

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский обратил внимание, что тесное сотрудничество городов будет и в дальнейшем наполнять культурную жизнь их жителей. "Мы уже реализовали большое количество программ в области культуры и искусства, на счету и музейные, и образовательные, и театральные проекты. Во многом мы вышли за рамки нашего соглашения 2015 года, а по новому будет много новых и интересных направлений в работе. В Москве, кстати, за последние годы появились культурные площадки, которые мы готовы интегрировать в наше сотрудничество", - подчеркнул Кибовский. По его словам, по новой программе упор будет сделан не столько на просвещение о культурных ценностях России и Германии, сколько на предоставление возможности общения молодых художников, юных артистов из обеих стран.

"Подписанная между нами программа о сотрудничестве заложит основу взаимоотношений и в следующем году мы с таким же большим успехом, как и ранее, проведем Дни Москвы в Дюссельдорфе", - резюмировал Черемин.