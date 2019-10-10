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10.10.2019 19:28
Рубрика: Власть

Игроманам не разрешат вносить себя в стоп-листы у букмекеров

Текст: Владислав Куликов
Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг, 10 октября, рассмотрел инициативу, разрешающую вводить стоп-листы в казино и у букмекеров. По замыслу разработчиков проекта, записываться в эти листы граждане смогут добровольно.

Многие игроманы и рады бы не проигрываться, но не могут остановиться, при виде рулетки или одноруких бандитов теряют волю. Но в минуты просветления человек сможет написать официальное заявление и попросить не пускать его ни в казино, ни в конторы букмекеров. Или, если совсем без игры никак, человек сможет установить максимальную сумму ставок, и, как только проигрыш превысит лимит, его должны будут выпроводить из казино.

Фото: Istock
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В свою очередь на организаторов азартных игр возлагается обязанность ведения на основании таких заявлений реестра лиц, имеющих пристрастие к азартным играм. В пояснительной записке это решение названо механизмом "самоограничения физических лиц от участия в азартных играх". Целью законопроекта, согласно пояснительной записке, является "защита прав физических лиц, принимающих участие в азартных играх и подверженных болезненному влиянию игромании", которая "не предусмотрена законодательством Российской Федерации".

Однако Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства с такими доводами не согласился. Председатель Совета, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что Гражданский кодекс позволяет устанавливать попечительство над гражданами, имеющими пристрастие к азартным играм, от которого семья ставится в тяжелое материальное положение. Тогда человека признают ограниченно дееспособным, его заработки, пенсию и т.п. будет получать и расходовать попечитель. Сам же игроман в таком случае будет вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, а другие сделки он может совершать только с согласия попечителя.

Как подчеркнули эксперты на заседании Совета, если игромана признали ограниченно дееспособным, опекуны или попечители и сегодня вправе направить в адрес организаторов азартных игр заявление, в котором сообщат информацию об отсутствии у подопечного дееспособности в достаточном объеме для участия в азартных играх. Для этого законодательных изменений не требуется. Сделки с недееспособным гражданином ничтожны согласно нормам ГК.

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"Законопроектом же предлагается введение института "самоограничения" граждан - установление запрета на предоставление им соответствующих услуг, если они сами обратились к организатору азартных игр с заявлением. Фактически это ограничение правоспособности граждан не на основании решения суда, а на основании сделки. И такое предложение не может быть поддержано, поскольку не соответствует принципам гражданского права и конституционным нормам", отмечалось на заседании Совета.

Члены Совета также отметили, что в пояснительной записке к проекту не приводятся доводы, которые убедительно доказали бы, что граждане, страдающие игроманией, стремятся запретить самим себе участвовать в играх. "Кроме того, неясно, как такое "самоограничение" поможет им, если предусматривается возможность отзыва поданного гражданином заявления спустя год после его подачи. И почему правоспособный гражданин не может передумать раньше. Также законопроектом не уточнен вопрос о последствиях нарушения организатором игр того запрета, который гражданин сам на себя наложил", пояснили эксперты Совета.

Учитывая вышеизложенное, законопроект не может быть поддержан, заключили члены Совета.

Власть Право Гражданское право Президент Совет по правам человека
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