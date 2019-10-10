Игроманам не разрешат вносить себя в стоп-листы у букмекеров

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг, 10 октября, рассмотрел инициативу, разрешающую вводить стоп-листы в казино и у букмекеров. По замыслу разработчиков проекта, записываться в эти листы граждане смогут добровольно.

Многие игроманы и рады бы не проигрываться, но не могут остановиться, при виде рулетки или одноруких бандитов теряют волю. Но в минуты просветления человек сможет написать официальное заявление и попросить не пускать его ни в казино, ни в конторы букмекеров. Или, если совсем без игры никак, человек сможет установить максимальную сумму ставок, и, как только проигрыш превысит лимит, его должны будут выпроводить из казино.

В свою очередь на организаторов азартных игр возлагается обязанность ведения на основании таких заявлений реестра лиц, имеющих пристрастие к азартным играм. В пояснительной записке это решение названо механизмом "самоограничения физических лиц от участия в азартных играх". Целью законопроекта, согласно пояснительной записке, является "защита прав физических лиц, принимающих участие в азартных играх и подверженных болезненному влиянию игромании", которая "не предусмотрена законодательством Российской Федерации".

Однако Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства с такими доводами не согласился. Председатель Совета, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что Гражданский кодекс позволяет устанавливать попечительство над гражданами, имеющими пристрастие к азартным играм, от которого семья ставится в тяжелое материальное положение. Тогда человека признают ограниченно дееспособным, его заработки, пенсию и т.п. будет получать и расходовать попечитель. Сам же игроман в таком случае будет вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, а другие сделки он может совершать только с согласия попечителя.

Как подчеркнули эксперты на заседании Совета, если игромана признали ограниченно дееспособным, опекуны или попечители и сегодня вправе направить в адрес организаторов азартных игр заявление, в котором сообщат информацию об отсутствии у подопечного дееспособности в достаточном объеме для участия в азартных играх. Для этого законодательных изменений не требуется. Сделки с недееспособным гражданином ничтожны согласно нормам ГК.

"Законопроектом же предлагается введение института "самоограничения" граждан - установление запрета на предоставление им соответствующих услуг, если они сами обратились к организатору азартных игр с заявлением. Фактически это ограничение правоспособности граждан не на основании решения суда, а на основании сделки. И такое предложение не может быть поддержано, поскольку не соответствует принципам гражданского права и конституционным нормам", отмечалось на заседании Совета.

Члены Совета также отметили, что в пояснительной записке к проекту не приводятся доводы, которые убедительно доказали бы, что граждане, страдающие игроманией, стремятся запретить самим себе участвовать в играх. "Кроме того, неясно, как такое "самоограничение" поможет им, если предусматривается возможность отзыва поданного гражданином заявления спустя год после его подачи. И почему правоспособный гражданин не может передумать раньше. Также законопроектом не уточнен вопрос о последствиях нарушения организатором игр того запрета, который гражданин сам на себя наложил", пояснили эксперты Совета.

Учитывая вышеизложенное, законопроект не может быть поддержан, заключили члены Совета.