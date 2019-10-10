Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Юбилейный концерт Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, который состоялся на сцене Государственного Кремлевского дворца 17 апреля, покажут в кинотеатрах страны. Об этом артистка сама уведомила общественность посредством Instagram.

"Все те, кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт, смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября. СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ", - обнадежила артистка.

При этом даты и кинотеатры, в которых радость произойдет, Алла Борисовна пока не обозначила.

Напомним. Речь идет о киноверсии шоу "Алла Пугачёва. P.S.", которым Примадонна отпраздновала свое семидесятилетие.

В комментариях подписчики радуются и интересуются, а будет ли телевизионная версия. Кроме того, делятся и горестями. "А у меня в сентябре путем обмана мошенников отобрали 77 тысяч рублей, лучше бы на Ваш концерт сходил в апреле на эти деньги", - попечалился юзер romiks74.

Ранее в Сети активно обсуждался подъезд Примадонны к поезду на лимузине по перрону.