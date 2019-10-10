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10.10.2019,  
12:54
Текст:  Антон Валагин

Китай построил "подлодку без головы"

Китай, наверное, единственное государство на Земле, способное построить подводную лодку без малейшей утечки информации о ней. Для сравнения - размер и общие характеристики американских субмарин становятся известны задолго до того, как корабли спускают на воду.  Год назад в КНР началось строительство подлодки нового типа - и это все, что было о ней известно до последнего времени. Только сейчас появились новые детали проекта - спутник сфотографировал субмарину за пределами верфи и появилась возможность оценить ее истинные размеры, пишет Forbes.

Фото: youtube.com
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Подлодка имеет порядка 50 метров в длину и пяти в поперечнике. Это меньше размеров обычных субмарин, но больше, чем у мини-подлодок. Однако главная особенность корабля - отсутствие рубки или, выражаясь флотским языком, ограждения выдвижных устройств. Вместо него у корабля имеется крошечная выпуклость непонятного предназначения. Есть несколько версий, зачем китайцы построили субмарину без рубки. Согласно одной из них, субмарина беспилотная и, соответственно, не нуждается в возвышенности, на которой стоит командир во время движения в надводном положении. В таком случае в КНР создан самый крупный и впечатляющий подводный дрон.

Однако наиболее вероятное объяснение - субмарина предназначена для тестирования новых технологий в интересах ВМС Китая. Сейчас таинственная "подлодка без головы" проходит заводские испытания и флоту пока не передана.

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Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
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