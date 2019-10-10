Колодин: Россия выиграет у Шотландии со счетом 3:0

Бывший защитник сборной России Денис Колодин в беседе с корреспондентом "РГ" заявил, что уверен в победе нашей национальной команды в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии.

- Если бы встреча состоялась при пустых трибунах, шотландцы могли бы вырвать ничью. Но так как матч пройдет в "Лужниках", где наших будут поддерживать десятки тысяч болельщиков, то мы выиграем. Думаю, будет 3:0, - сказал Денис.

Напомним, что в первой игре этих команд в Глазго россияне победили со счетом 2:1. У наших отличился Артем Дзюба, плюс мяч в свои ворота отправил Стивен О"Доннелл.