Малком из-за операции не сыграет до весны

Бразильский полузащитник "Зенита" Малком был успешно прооперирован в Финляндии. Ожидается, что помочь команде он сможет только весной.

Ранее сохранялась надежда, что операции удастся избежать, но после консультации с ведущими медицинскими центрами России и Европы "Зенит" отправил футболиста в Финляндию.

Ожидается, что уже в четверг футболист вернется в Санкт-Петербург и начнет восстановление по индивидуальной программе. Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20, сообщает сайт клуба.

Ранее агент футболиста Луис Фернандо Гарсия в Instagram разместил фотографию Малкома в больнице. В комментарии он пожелал бразильцу скорейшего выздоровления.

Малком был приобретен летом у "Барселоны" за сумму около 40 миллионов евро, однако с августа не выходил на поле из-за повреждения.