Наименее развитые регионы РФ получат дополнительно 100 млрд рублей

Десять наименее экономически развитых регионов страны дополнительно получат в следующие пять лет около 100 миллиардов рублей на решение самых острых проблем.

Летом премьер-министр Дмитрий Медведев назначил десяти самым слабым субъектам Федерации кураторов в лице членов правительства. В четверг он собрал расширенное совещание, чтобы обсудить, как идет подготовка индивидуальных программ социально-экономического развития.

Регионам помогут финансово. Все федеральные ведомства, рассказал по итогам встречи вице-премьер Виталий Мутко, получили задачу расставить приоритеты в национальных проектах, которые реализуют там. "И плюс договорились, что будет выделено, пока предварительно, в районе 100 миллиардов рублей на ближайшее пять лет на финансирование наиболее острых проблем", - добавил он.

Скрытые резервы попробуют найти в недрах регионов. В первую очередь это относится к известным, но не разрабатываемым залежам ресурсов. "Во многих регионах есть такие "спящие" лицензии по разработке полезных ископаемых. Полная ревизия должна быть проведена этих лицензий, их актуализация", - пояснил зампред правительства.

Для решения социальных задач звучат предложения об использовании механизмов, зарекомендовавших себя в другие регионах. Речь, по словам Мутко, может идти о задействовании льготного ипотечного кредитования.