Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.

Полностью стартовый состав нашей сборной выглядит следующим образом: Маринато Гилерме - Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов - Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов - Артем Дзюба.

Напомним, что в таблице группы "I" российская сборная идет на втором месте с 15-ю очками, опережая ближайшего конкурента в лице киприотов на пять очков. Ну а лидирует Бельгия, одержавшая шесть побед в шести матчах.

Напрямую на Евро-2020 попадут две лучшие команды из группы.