Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.10.2019,  
15:31
Текст:  Алексей Брусилов

Опыт ничему не учит: Турция вновь бросила в бой устаревшие танки

В начавшейся военной операции в Сирии турецкая армия задействовала основные боевые танки Leopard 2A4 и М60А3. Эта техника и ранее неоднократно привлекалась для боевых операций на территории соседнего государства и, как правило, неудачно.
Фото: Чингис Дамбиев / YouTube
Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае

Например, "Леопарды" германского производства несли достаточно ощутимые потери от применения противотанковых управляемых ракет. Известно много случаев, когда боевые машины получали фатальные повреждения, заканчивавшиеся взрывом и полным уничтожением.

Не лучше обстоит дело и с американскими M60: даже в модернизированной версии с усиленным бронированием они оказались неспособны противостоять современным противотанковым средствам. Однако, судя по фото и видеоматериалам, сейчас в бой брошены ранние модификации, такие как М60А3, вообще без дополнительной защиты и очень уязвимые даже для старых реактивных гранат РПГ.

Ранее турецкие военные демонстрировали модификации Leopard 2A4, оборудованные так называемой реактивной броней. "Шестидесятые" также были оборудованы соответствующим образом, плюс для них испытали комплексы, которые могут сбивать подлетающие противотанковые средства. Но ничего из этого не успело попасть в войска. Поэтому танки идут в бой без новейших средств защиты, уязвимые, как и раньше.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
Запредельные условия: экстремальные испытания АК-201 сняли на видео 09.10.2019
Ракетная "Шишига": как и зачем был создан "летающий" ГАЗ-66 с "Градом" 09.10.2019
Пять лучших российских танков назвали в США 07.10.2019
Сирия
Хорош как никогда: в Польше оценили сирийскую закалку спецназа РФ 08.10.2019
Видео: сирийский спецназ показал, чему его научили инструкторы из РФ 25.09.2019
танки
Танковая бойня на Синае: только один отряд египтян подбил 140 танков 08.10.2019
Эксперты сравнили танковую мощь НАТО и России 07.10.2019