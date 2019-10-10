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Рубрика: В мире

Парламент Кубы впервые выберет президента страны

Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент) соберется в четверг на внеочередную сессию, чтобы впервые избрать президента страны. По мнению наблюдателей, эту должность займет Мигель Диас-Канель, который сейчас возглавляет Кубу в качестве председателя Госсовета.

Фото: Istock
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Напомним, должность президента была введена по итогам конституционного референдума, который состоялся на Кубе в феврале. За проект нового основного закона тогда проголосовали более 73% избирателей. Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности, пишет РИА Новости.

Строительство социализма определено одним из основных принципов деятельности кубинского государства. Коммунистическая партия по-прежнему остается направляющей политической силой общества и государства.

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