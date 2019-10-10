Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны

В Румынии парламент вынес вотум недоверия правительству страны под руководством премьера Виорики Данчилэ. Указанное решение поддержали 238 законодателей, сообщается на портале euronews. Для отправки правительства в отставку требовались голоса 233 депутатов.

"Мы остановили Социал-демократическую партии от нанесения вреда Румынии", - подчеркнул глава оппозиционной Национал-либеральной партии страны Людовик Орбан. В настоящее время политические силы готовятся к формированию нового состава кабмина.

Критики действующей власти настаивают на серьезных упущениях правительства в сферах здравоохранения и образования. По мнению оппозиции, в стране отсутствуют серьезные проекты в области инфраструктуры, не строятся дороги.