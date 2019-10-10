Пойманную с наркотиками Бочкареву выгнали из института Жириновского

Горести и печали продолжают нападать на российскую актрису Наталью Бачкареву, звезду ситкома "Счастливы вместе". Напомним: женщину задержали с запрещенными препаратами, и теперь она находится под подпиской о невыезде - после заведения в отношении Бочкаревой уголовного дела.

И вот новое несчастье - Институт мировых цивилизаций, учредителем которого является Владимир Жириновский, отказался от профессиональных услуг актрисы, буквально выставив ее за порог.

"Не было с ней договора аренды", - прокомментировал происходящее каналу 360 ректор учреждения Олег Слоботчиков.

Далее уточняя, что наркоскандал, в центре которого оказалась Бочкарева, "противоречит институтским установкам". Поэтому студию актрисы пришлось закрыть.

"У нас не пьют, не курят, наркотики просто исключены", - внушительно перечислил ректор. Подытожив: "Поэтому в соответствии с законодательством я попросил ее прекратить отношения с нами и мы закрыли театральную студию". И добавил: "Пока не найдем другого театрала".

С Бочкаревой был договор о том, что она ведет с институтом социальный проект - ее пригласили для проведения занятий театральной студии со студентами, причем - бесплатно. За это актрисе давали возможность проводить занятия еще с несколькими группами детей.

"То есть она работала у нас", - разъяснил степень взаимоотношений сторон ректор.