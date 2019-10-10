Путин произвел назначения в своей администрации

Глава государства сменил начальников трех Управлений Кремля.

Максим Травников назначен начальником Управления президента по вопросам госслужбы и кадров и освобожден от занимаемой должности.

Травников ранее возглавлял Управление президента по обеспечению конституционных прав граждан. Теперь этой структурой будет руководить Татьяна Локаткина (такой указ также подписал президент).

Еще Путин назначил Антона Федорова начальником Управления информационного и документационного обеспечения президента, освободив от занимаемой должности.