Новости

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев 14:25
Чем привлекают гостей в белорусских агроусадьбах 14:19
Путин прибыл в Нижний Новгород 14:17
"Сотрудница собеса" украла у 92-летней петербурженки 130 тысяч рублей 14:15
Lada 4x4 и Vesta набирают популярность за границей 14:05
ЛНР: Разведение сторон в районе Золотого снова сорвано 14:03
Российские пассажиры назвали самые "храпящие" поезда 14:03
В Кузбассе бродячий пес откусил мальчику пальцы 14:00
Летевшие в Екатеринбург самолеты приземлились в соседних городах 14:00
В Ставрополье хозяину магазина грозит штраф за игрушечного бен Ладена 13:57
Зеленский: Публикация переговоров с Трампом "немного подрывает" отношения с США 13:56
Турагентов могут обязать предупреждать о зарубежной угрозе 13:51
В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта экстремист 13:45
В МИД РФ назвали нереалистичным обсуждение Крыма в "нормандском формате" 13:44
В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников 13:36
Путин произвел назначения в своей администрации 13:33
В Севастополе ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия 13:31
Пожнадзор выявил более 400 нарушений в детских палаточных лагерях РФ 13:25
В Ростове неизвестные зарезали женщину на улице 13:22
В Уфе из-за курящего пассажира экстренно сел самолет 13:19
Белорусский электробус Vitovt получил прописку в Ташкенте 13:09
В челябинском зоопарке посетители едва не убили уссурийскую харзу 13:07
В Норильске организаторов ячейки "ИГ" осудили на девять лет 13:07
BMW отзывает на сервис почти все автомобили, выпущенные с 2018 года 13:00
В Башкирии началась проверка разлива промстоков после ЧП на заводе 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 13:33
Рубрика: Власть

Путин произвел назначения в своей администрации

Текст: Кира Латухина

Глава государства сменил начальников трех Управлений Кремля.

Максим Травников назначен начальником Управления президента по вопросам госслужбы и кадров и освобожден от занимаемой должности.

Путин призвал губернаторов чутко относиться к людям

Травников ранее возглавлял Управление президента по обеспечению конституционных прав граждан. Теперь этой структурой будет руководить Татьяна Локаткина (такой указ также подписал президент).

Еще Путин назначил Антона Федорова начальником Управления информационного и документационного обеспечения президента, освободив от занимаемой должности.

Власть Работа власти Госуправление Президент Президент Администрация Президента
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин произвел назначения в своей администрации
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей