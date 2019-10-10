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10.10.2019 18:58
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Москву парализовали 10-балльные пробки

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уровень загруженности столичных дорог достиг 10 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки". К настоящему моменту сложная обстановка сложилась практически на всех основных магистралях и улицах столицы.

В Москве шесть машин попали в массовое ДТП

Практически полностью замкнулось Садовое кольцо, также тяжело проехать по большинству участков Третьего транспортного кольца. Кроме того, значительные пробки наблюдаются на МКАД.

Свободно проскочить получится только на участках от Щелковского до Ярославского шоссе в обе стороны и от Новорижского шоссе до улицы Генерала Дорохова по внешней стороне кольца. Заторы сформировались и на всех вылетных магистралях в сторону области - по направлению в центр дороги свободны.

Согласно прогнозу сервиса, загруженность дорог в Москве спадет до 9 баллов к 19.00.

Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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