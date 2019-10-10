Москву парализовали 10-балльные пробки

Уровень загруженности столичных дорог достиг 10 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки". К настоящему моменту сложная обстановка сложилась практически на всех основных магистралях и улицах столицы.

Практически полностью замкнулось Садовое кольцо, также тяжело проехать по большинству участков Третьего транспортного кольца. Кроме того, значительные пробки наблюдаются на МКАД.

Свободно проскочить получится только на участках от Щелковского до Ярославского шоссе в обе стороны и от Новорижского шоссе до улицы Генерала Дорохова по внешней стороне кольца. Заторы сформировались и на всех вылетных магистралях в сторону области - по направлению в центр дороги свободны.

Согласно прогнозу сервиса, загруженность дорог в Москве спадет до 9 баллов к 19.00.