Работник рязанской УК избил клиента молотком

В Рязани возбудили уголовное дело против 39-летнего сотрудника управляющей компании. Его подозревают в причинении тяжких травм жителю дома, который обслуживает УК.

По версии следствия, инцидент между коммунальщиком и его клиентов произошел 6 октября. 33-летний новосел делал ремонт, когда после дождя на потолке его новенькой квартиры появилась вода. Расстроенный мужчина обратился в УК, оттуда прибыли двое сотрудников. Один из них, назвавшийся директором компании, вступил с жильцом в перепалку, затем взял хозяйский молоток и несколько раз ударил им недовольного клиента по голове, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, его обидчика нашла полиция.

- Задержанный ранее был судим за мошенничество. Изъято орудие преступления - молоток, - рассказали в региональном УМВД.

Против агрессивного коммунальщика возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. На время следствия он помещен в СИЗО.