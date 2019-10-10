В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК. Источники ТАСС уточняют, что погибшие - стюарды одной из крупных авиакомпаний.

Следователи обнаружили тела мужчин 27 и 29 лет в арендованной квартире на улице Германа Титова. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако с места происшествия изъят белый порошок, эксперты выяснят, что это за вещество.

Назначена доследственная проверка, выясняются все обстоятельства гибели молодых мужчин.