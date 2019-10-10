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10.10.2019 15:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев призвал кураторов регионов перейти к практической работе

Текст: Владимир Кузьмин
Правительственные кураторы десяти самых экономически слабых регионов страны должны перейти от анализа проблем на местах к практической работе, призвал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В июне глава правительства назначил семь членов кабмина кураторами десяти отстающих регионов страны, занявших в рейтинге последние места по показателям среднедушевого дохода жителей, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал.

Фото: iStock
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов погрузился в проблемы Курганской области, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Республики Марий Эл, министр труда и социальной защиты Максим Топилин - Алтайского края, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Республики Адыгея. Главе минприроды Дмитрию Кобылкину поручено заниматься развитием Калмыкии, а руководителю минпромторга Денису Мантурову - Чувашии и Псковской области. Самый большой фронт работы выпал министру экономического развития Максиму Орешкину - он стал куратором Республик Алтай, Карелия и Тыва.

10 октября Дмитрий Медведев собрал расширенное совещание с участием руководства регионов, чтобы обсудить, как идет подготовка индивидуальных программ социально-экономического развития.

- Сейчас задача - подвести черту над анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами, - заявил он. - Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, наконец, перейти к практической реализации этих планов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Была оговорено, что кураторы представят индивидуальные программы в правительство до 1 сентября, а минэкономразвития поручили оказать методическую поддержку в подготовке этих программ. "Методические рекомендации, кстати, так у нас и не возникли, и это поручение необходимо исполнить, - указал председатель правительства. - Остается нерешенным вопрос о механизмах и источниках финансирования в ряде случаев. По ряду регионов мы решения принимали, по ряду нет. Сформированные предложения должны быть оценены, насколько они необходимы и достаточны".

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