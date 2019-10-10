Стали известны подробности розлива промстоков на заводе в Башкирии

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии уточнили информацию по ЧП, произошедшему 9 октября на заводе ОАО "ПОЛИЭФ" в Благовещенске. Выяснилось, что вечером из-за разрушения стены из 20 тонного резервуара вытекло около восьми тонн подготовленных для очистки стоков.

Чтобы они не попали в воду, на месте аварии соорудили стену-препятствие. Здесь работали 140 единиц техники и 261 человек, которые собирали стоки на местности и старались не допустить увеличения площади розлива.

По данным ГУ МЧС по РБ на шесть утра по московскому времени 10 октября, поврежденный резервуар перекрыли, 12 тысяч тонн сточных вод откачали из аварийного в резервный резервуар. Кроме того откачивали промстоки с поверхности грунта.

Три лаборатории мониторят экологическую ситуацию на месте и проводят анализы и замеры. Это лаборатория непосредственно самого предприятия, Уфаводоканала (следит за качеством питьевой воды), а также управления госаналитического контроля минприроды РБ. Сообщается, что превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано.

В ОАО "ПОЛИЭФ" сообщили, что разрушение участка стенки произошло на одном из резервуаров для хранения подготовленных для очистки стоков, в результате чего часть стоков попала на прилегающую территорию. Представитель предприятия также отметил, что создана комиссия по расследованию причин происшествия.