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10.10.2019 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии началась проверка разлива промстоков после ЧП на заводе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Прокуратура Башкирии совместно с специалистами Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Минэкологии РБ проводит проверку по факту ЧП, произошедшего накануне на территории завода по производству терефталевой кислоты.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на место аварии выехал башкирский природоохранный межрайонный прокурор, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Сейчас на территории предприятия пытаются минимализировать и ликвидировать последствия аварии. Также проходит оценка ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме того, прокуратура РБ даст юридическую оценку действиям ответственных должностных лиц промышленного объекта и контрольно-надзорных органов.

Напомним, вечером 9 октября на одном из резервуаров, где хранились подготовленные для очистки, стоки обвалилась часть стены. В итоге около восьми тонн стоков вылилось на территорию предприятия и частично за его пределы.

Стали известны подробности разлива промстоков на заводе в Башкирии

На заводе уточнили, что в состав сточных вод предприятия входят органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу. Также предварительно установлено: проверки технического состояния резервуара проводились по графику и оно нареканий не вызывало. Комиссия в качестве одной из возможных причин происшествия рассматривает "скрытые конструктивные особенности объекта".

Сейчас сточные воды начали откачивать из аварийного резервуара в другие, идет строительство дамб, изолирующих площадь загрязнения. Предприятие временно снизило производственную нагрузку на очистные сооружения, которые работают в штатном режиме.

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