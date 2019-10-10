В Омске торжественно открыли реконструированный бульвар имени Мартынова

В Центральном округе завершилось благоустройство одной из самых популярных у омичей зон - бульвара, названного в честь знаменитого омского поэта Леонида Мартынова. Реконструкция осуществлена в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".

За обновление этого общественного пространства проголосовали более 43 тысяч омичей. Проект, бюджет которого составил порядка 46 миллионов рублей, осуществлялся в два этапа. Сегодня на торжественном открытии побывали первые лица города. И результатом остались довольны.

- Бульвар заметно изменился. И теперь станет еще более популярным у горожан. Важно, что после реконструкции не утрачен дух поэта. Возможно, уже завтра это место будет вдохновлять омичей на новое творчество: кто-то напишет прозу, стихи или картины, - поделился впечатлением губернатор Омской области Александр Бурков. - Крайне важно, что бульвар стал многофункциональным - здесь есть и детские, и спортивные площадки. Благодаря социальному партнеру - оператору связи компании МТС, можно пользоваться онлайн-библиотекой. Такой комплексный подход сегодня очень важен. Бульвар Мартынова может стать примером того, каким должно быть современное общественное пространство.

В прошлом году на объекте были выполнены подготовительные работы, заменены инженерные коммуникации, оборудован водопровод, установлены новые светильники, высажены деревья и цветы. Помимо этого была полностью реконструирована пешеходная зона: бульвар и дорожки вымощены тротуарной плиткой и террасной доской.

В этом году возведен литературный форум, включающий сценическую площадку с трибунами в виде амфитеатра на 250 мест, скамьи с именами известных поэтов и писателей. Очевидно, что возможности бульвара значительно расширились.

Глава города также отметила многофункциональность этой популярной городской площадки.

Фото: Администрация Омска

- Омичи очень активно голосовали за эту территорию в марте 2018 года. По популярности она уступила лишь бульвару Победы, - напомнила мэр города Оксана Фадина. - Мы считаем этот проект общегородским. Здесь много арт-объектов и инсталляций. Это был технологически смелый шаг - некоторые материалы использовались впервые. Архитекторы поставили амбициозную задачу, мы ее выполнили. И теперь эту территорию не стыдно показать и гостям города. Но главные наши эксперты - это дети, которые уже активно ее осваивают.

Кроме того, в рамках реконструкции здесь появились очень популярные у населения уличные тренажеры. Установлено также ограждение вдоль улицы Маршала Жукова и проезжей части бульвара Мартынова.

Пресс-релиз редоставлен пресс-службой администрации Омска