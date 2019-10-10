В Заполярье кубинцев отправили в колонию за попытку бежать в Норвегию

Печенгский районный суд Мурманской области вынес приговор двум гражданам Республики Кубы, которые пытались незаконно перейти границу России с Норвегией. Они искали более комфортных условий для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заполярья.

Попытку пересечения границы молодые люди предприняли днем 4 июля 2019 года. Пешком они преодолели участок рубежа инженерно-технических сооружений в районе пгт Никель, избавились от своих документов.

Но попасть на территорию Норвегии незаконным мигрантам так и не удалось. Нарушителей обнаружили и задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Районный суд признал граждан Республики Куба виновными по статье 322 УК РФ - покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц без действительных документов на право выезда из страны и без надлежащего разрешения. Кубинцев приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.